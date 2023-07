La Chine annonce que deux politiques de soutien aux entreprises seront bientôt disponibles

BEIJING – Le planificateur économique chinois a déclaré jeudi que deux nouvelles politiques de soutien aux entreprises non publiques seront bientôt lancées.

Bien qu’il n’ait pas précisé de date, les plans politiques interviennent un jour après que le plus haut parti chinois et les dirigeants du gouvernement ont annoncé de longues « opinions » sur le soutien aux entreprises non publiques.

Le climat des affaires s’est généralement détérioré dans un contexte de croissance économique terne après la reprise initiale de la Chine après la pandémie. Les trois dernières années ont également été marquées par une répression brutale des sociétés de plates-formes Internet, des secteurs de l’éducation et des jeux ainsi que des promoteurs immobiliers.

Mais alors même que la croissance ralentit, un surendettement de longue date, entre autres problèmes, a rendu Pékin réticent à se lancer dans des mesures de relance à grande échelle.

Les deux politiques à venir se concentreront sur la promotion des investissements des entreprises et leur développement global, a déclaré Li Chunlin, directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, en mandarin, traduit par CNBC.

Il s’exprimait lors d’un point de presse mercredi sur le développement de la partie non étatique de l’économie.