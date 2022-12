La Chine annonce le retrait des mesures strictes anti-COVID-19 qui ont déclenché des manifestations historiques

Dans un revirement brutal, la Chine a annoncé une série de mesures annulant certaines de ses restrictions anti-COVID-19 les plus draconiennes, notamment en limitant les fermetures sévères et en ordonnant aux écoles sans infections connues de reprendre les cours réguliers.

La Commission nationale de la santé, dans une annonce en 10 points mercredi, a stipulé que les tests COVID-19 et un bilan de santé sain affiché sur une application pour smartphone ne seraient plus nécessaires, à l’exception des zones vulnérables telles que les crèches, les établissements de soins pour personnes âgées et les écoles.

Cela a également limité l’ampleur du verrouillage aux étages et aux immeubles d’appartements individuels, plutôt qu’à des quartiers et des quartiers entiers.

Les personnes testées positives pour le virus pourront s’isoler à domicile plutôt que dans des hôpitaux de campagne surpeuplés et insalubres, et les écoles où il n’y a pas eu d’épidémie doivent reprendre l’enseignement en classe.

L’annonce fait suite à de récentes manifestations de rue dans plusieurs villes contre la politique stricte “zéro-COVID” qui entre maintenant dans sa quatrième année, qui a été accusée d’avoir bouleversé la vie ordinaire, les voyages et l’emploi tout en portant un coup dur à l’économie nationale.

La Chine a cherché à maintenir la politique de la ligne dure tout en gardant la deuxième plus grande économie du monde en activité, mais la frustration du public face aux restrictions semble avoir finalement influencé l’opinion des responsables qui avaient défendu le “zéro-COVID” comme supérieur à l’approche des nations étrangères qui se sont ouverts dans l’espoir d’apprendre à vivre avec le virus.

Les manifestations ont commencé le 25 novembre après la mort d’au moins 10 personnes dans l’incendie d’un immeuble à Urumqi, dans le nord-ouest. Les autorités ont nié les suggestions selon lesquelles les pompiers ou les victimes étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Mais la catastrophe est devenue un foyer de frustration du public. (Kevin Frayer/Getty Images)

Les nouveaux cas de COVID-19 signalés en Chine sont passés d’un record quotidien de plus de 40 000 ces derniers jours à seulement 20 764 mercredi, la grande majorité d’entre eux étant asymptomatiques.

Dans le cadre des nouvelles mesures, les fermetures ne peuvent durer plus de cinq jours à moins que de nouveaux cas ne soient découverts, les restrictions seront levées sur la vente de médicaments contre le rhume et les vaccinations pour les personnes âgées seront intensifiées.

Attention à la sécurité publique

Les ordres de suspension des services aux entreprises et aux sociétés de transport seront levés et une plus grande attention sera accordée à la sécurité publique, les sorties de secours n’étant plus bloquées en raison des ordonnances de verrouillage.

Les récentes manifestations comprenaient des appels à la démission du dirigeant Xi Jinping. Les manifestations ont commencé le 25 novembre après la mort d’au moins 10 personnes dans un incendie dans un immeuble à Urumqi, dans le nord-ouest. Les autorités ont nié les suggestions selon lesquelles les pompiers ou les victimes étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Mais la catastrophe est devenue un foyer de frustration du public.

Dans son avis, la Commission nationale de la santé n’a fait aucune référence à l’incendie, aux manifestations ou à toute fin officielle du “zéro-COVID”, qui a été étroitement identifié à l’autorité de Xi. La politique a empêché la plupart des visiteurs de se rendre en Chine et a perturbé la fabrication et le commerce mondial.

Depuis des jours, les autorités annulent progressivement les restrictions.

REGARDER | Les troubles en Chine déclenchent des rassemblements de solidarité dans le monde entier :

Une forte présence policière semble freiner les manifestations en Chine La répression des manifestations par la Chine a conduit à un calme relatif dans les rues de Pékin et de Shanghai. Mais à Toronto, des manifestants se sont rendus au consulat chinois pour se montrer solidaires des manifestants en Chine.

Lundi, les navetteurs de Pékin et d’au moins 16 autres villes ont été autorisés à monter à bord des bus et des métros sans test de virus au cours des 48 heures précédentes pour la première fois depuis des mois.

Les centres industriels, dont Guangzhou près de Hong Kong, ont rouvert les marchés et les entreprises et levé la plupart des restrictions de mouvement tout en maintenant les restrictions sur les quartiers infectés.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière son intention de vacciner des millions de personnes dans les 70 et 80 ans, une condition pour mettre fin aux restrictions “zéro-COVID”.

Les experts de la santé et les économistes préviennent qu’il faudra attendre la mi-2023 et peut-être 2024 avant que les taux de vaccination ne soient suffisamment élevés et que les hôpitaux soient prêts à faire face à une éventuelle éruption d’infections.