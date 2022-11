La Chine annonce le premier décès du Covid-19 depuis mai

Les mesures de confinement dans le pays n’ont pas encore été levées

Un homme de 87 ans originaire de Pékin est décédé du Covid-19, a annoncé dimanche la Commission nationale chinoise de la santé. Il s’agit du premier décès dû au virus dans le pays en près de six mois au milieu de ses fermetures strictes, comme le plus récent avant qu’il ne soit signalé à Shanghai en mai.

Le 20 novembre, la Chine a annoncé que 24 215 nouveaux cas de Covid-19 avaient été détectés au cours des dernières 24 heures, la plupart asymptomatiques. Il y a eu 286 197 cas enregistrés depuis que le virus a été reconnu pour la première fois à Wuhan en décembre 2019, mais seulement 5 227 décès ont été signalés.

Certains en Occident ont remis en question la tenue des registres de la Chine, notant que la récente épidémie à Shanghai – qui a duré deux mois et infecté des centaines de milliers de personnes – n’a officiellement causé qu’une vingtaine de décès. Les patients décédés de problèmes de santé graves comme le diabète et les maladies cardiaques mais testés positifs pour Covid-19 avant leur décès n’ont pas été comptés comme des décès de Covid-19, contrairement aux États-Unis et en Europe.

LIRE LA SUITE: Les marchés mondiaux se redressent alors que la Chine assouplit les restrictions de Covid

Cependant, la pratique consistant à compter chaque décès testé positif pour le virus comme un cas de Covid-19 est elle-même controversée, certains experts affirmant qu’elle ne représente guère plus qu’une exagération ou une campagne de peur.

La politique chinoise «zéro-Covid» a imposé de sévères restrictions de mouvement à l’intérieur du pays, imposant des verrouillages, des quarantaines, la recherche des contacts et des tests de masse dans une mesure jamais vue au début de la pandémie.

Les habitants de Pékin ont été découragés de voyager entre les quartiers de la ville, tandis que de nombreuses entreprises ont été fermées et que l’enseignement à distance a continué pour les enfants.