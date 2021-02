Le ministère de la Défense de Pékin a annoncé le désengagement organisé des forces armées chinoises et indiennes le long de la ligne de contrôle effectif, la frontière contestée dans l’Himalaya.

Un accord a été conclu mercredi pour le désengagement des troupes chinoises et indiennes dans la région montagneuse frontalière entre les deux pays.

«Les unités de première ligne des forces armées chinoises et indiennes ont commencé … à se désengager sur les rives sud et nord du lac Pangong le 10 février».A déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian.

La décision est intervenue après la neuvième série de pourparlers au niveau des commandants entre Pékin et New Delhi. Les troupes de première ligne commenceront à se désengager simultanément après une année de tensions accrues à la frontière himalayenne qui a vu de nombreuses escarmouches et l’accumulation de matériel militaire des deux côtés.

Aussi sur rt.com Le chef de l’armée indienne qualifie la Chine et le Pakistan de « menace puissante », mais espère une « solution pacifique » du différend frontalier avec Pékin

Les forces armées de l’Inde et de la Chine sont enfermées dans une impasse frontalière amère depuis le début du mois de mai de l’année dernière, après qu’une bagarre a éclaté entre des soldats sur la plage du lac Pangong, partagée par le Ladakh indien et le Tibet, Chine.

En janvier 2021, les deux pays ont convenu de faire pression pour un désengagement rapide des troupes et de travailler ensemble pour stabiliser et contrôler la situation. Malgré les progrès diplomatiques, les rapports de bagarres entre soldats stationnés le long de la frontière montagneuse se sont poursuivis.

L’impasse tendue le long de la frontière de facto, où les deux pays ont des revendications qui se chevauchent, a été le théâtre de multiples affrontements meurtriers malgré le fait qu’aucune des deux parties n’utilise des armes conventionnelles.

En juin dernier, les troupes des deux pays se sont livrées à une bagarre meurtrière qui aurait fait des dizaines de morts ou de blessés. L’Inde a signalé qu’au moins 20 de ses soldats avaient été tués au cours de la violente escalade. La Chine n’a jamais confirmé le nombre de victimes de son côté. D’autres combats ont vu des soldats blessés et capturés, mais moins de morts.

Aussi sur rt.com Pékin nie les informations selon lesquelles des troupes chinoises auraient posé des câbles à la frontière avec l’Inde

Les deux parties ont tenté de renforcer leurs positions en améliorant les infrastructures dans la région montagneuse reculée et en renforçant leurs capacités de défense. En septembre, des responsables indiens ont déclaré que les troupes chinoises posaient un réseau de câbles à fibres optiques à un point d’éclair de l’ouest de l’Himalaya avec l’Inde. Pékin a nié cette affirmation. Entre autres installations, l’armée indienne a déployé un certain nombre de missiles de croisière Nirbhay dans la région comme moyen de dissuasion supplémentaire.

Jusqu’à présent, New Delhi n’a pas encore commenté le désengagement des troupes au lac Pangong.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!