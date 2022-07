La Chine annonce des exercices navals à tir réel avant une éventuelle visite de Pelosi à Taiwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée chinoise a annoncé qu’elle organiserait samedi des exercices navals à tir réel dans le détroit de Taïwan avant une éventuelle visite à Taïwan de la présidente américaine Nancy Pelosi.

Les tensions sont fortes dans la région avec un groupe de frappe américain se dirigeant vers la mer de Chine méridionale et Pelosi peut-être en route vers Taïwan lors de sa tournée dans des pays alliés asiatiques comme le Japon et la Malaisie. Pelosi pourrait devenir la plus haute élue américaine à se rendre à Taïwan depuis 1997.

Les responsables chinois ont explosé de colère face à cette proposition, affirmant qu’une telle visite violerait la politique d’une seule Chine et constituerait une aide à une rébellion illégale. Si Pelosi tente de se rendre à Taïwan, une personnalité des médias d’État chinois a même suggéré d’abattre son avion.

Les exercices chinois devaient se dérouler sur une période de 13 heures, selon les médias officiels.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan – également connu sous le nom de République de Chine – et maintiennent une politique d’une seule Chine qui reconnaît la République populaire de Chine comme la nation successeur légitime.

Cependant, l’Amérique a intensifié son engagement avec l’île alors que la Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

Des responsables militaires américains déplacent également des forces dans la zone océanique près de Taïwan avant la visite.

Le Pentagone a envoyé un porte-avions en mer de Chine méridionale avant une éventuelle visite à Taïwan de Pelosi.

L’USS Ronald Reagan et un groupe de frappe sont actuellement là après avoir quitté un port de Singapour mardi. Un porte-parole de la Marine a confirmé la nouvelle, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un voyage prévu.

“Je peux confirmer que l’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe sont maintenant en route, opérant dans la mer de Chine méridionale après une escale réussie au port de Singapour”, a déclaré le lieutenant Mark Langford. “Par principe, nous ne discutons pas des futurs mouvements de navires ; cependant, j’ajouterai que Reagan poursuit ses opérations normales et programmées dans le cadre de sa patrouille de routine en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.”