La Chine annonce des exercices militaires près de Taïwan lors de la visite de Pelosi

Les exercices prévus seraient probablement la démonstration la plus affirmée de la puissance militaire chinoise dans la région depuis la crise du détroit de Taiwan de 1995-1996, lorsque la Chine a tiré des missiles pour intimider l’île et que le président Bill Clinton a ordonné des porte-avions dans la région. Les exercices bloqueraient effectivement temporairement l’accès à certaines voies de navigation commerciales et ports taïwanais, ont déclaré des analystes.

Pourtant, les exercices semblaient être en grande partie un exercice de signalisation destiné à projeter la force au pays et à l’étranger.

“Ils signalent que nous n’aimons vraiment pas cela et que nous voulons en voir moins”, a déclaré Joe McReynolds, analyste principal de la Chine au Center for Intelligence Research and Analysis basé à Washington. “Ils ne signalent pas que nous sommes sur le point d’entrer en guerre de manière imminente.”

Une préoccupation, cependant, est que la situation en évolution rapide pourrait conduire à une rencontre accidentelle qui pourrait devenir incontrôlable. Il reste à voir si et comment Taïwan et les États-Unis réagiront aux actions de la Chine.

“Les exercices militaires chinois imminents exerceraient une forte pression sur l’armée taïwanaise”, a déclaré Chieh Chung, analyste de la sécurité à la National Policy Foundation à Taipei. “Si un léger accident se produit, la faible confiance entre les deux rives du détroit et le manque d’expérience dans la gestion des crises risquent d’aggraver les tensions et d’entraîner des conséquences irréversibles.”

Les Chinois ont pris d’autres contre-mesures en réponse à la visite de Mme Pelosi à Taiwan. Mardi, avant son arrivée, la Chine a interdit les expéditions de plus de 100 exportateurs de produits alimentaires taïwanais – une tentative apparente d’augmenter la pression économique.