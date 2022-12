La Chine annonce des changements majeurs aux restrictions de Covid

Pékin a abandonné les mesures controversées qui ont vu des blocs résidentiels entiers bouclés pendant des semaines

Le gouvernement chinois a dévoilé de nouvelles politiques Covid et assoupli certaines des restrictions les plus controversées. La décision est intervenue peu de temps après une série de manifestations de masse à travers le pays la semaine dernière alors que les manifestants exigeaient la fin des blocages et des quarantaines.

Mercredi, la Commission nationale chinoise de la santé a publié de nouvelles directives, selon lesquelles, «personnes infectées asymptomatiques et cas bénins» va désormais s’isoler à domicile pendant une semaine par opposition aux centres de quarantaine spéciaux. De plus, les autorités se sont engagées à «réduire davantage la portée des tests d’acide nucléique et réduire la fréquence des tests.”

“Nous protégerons au maximum la sécurité et la santé des personnes [extent] et maintenir au minimum l’impact sur le développement social et économique,», a déclaré le communiqué du mécanisme de prévention et de contrôle du Conseil d’État.

De plus, la nouvelle approche appelle les responsables de la santé à désigner des zones à haut risque au niveau du bâtiment, contrairement à la pratique antérieure consistant à sceller des zones résidentielles entières, parfois pendant des semaines.

L’obligation d’avoir un résultat de test PCR négatif pour entrer dans les transports publics ou les lieux a également été levée, sauf pour ceux qui souhaitent visiter les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite.

Les écoles sans cas de Covid-19 pourront reprendre les cours normalement, avec des supermarchés, des cafés, des gymnases et des bibliothèques qui devraient également ouvrir.

Selon le South China Morning Post, les autorités d’un certain nombre de grandes villes, telles que Pékin et Guangzhou, avaient en fait mis en œuvre certaines des nouvelles mesures au niveau local avant l’annonce de mercredi.

Cette décision fait suite à des manifestations de masse contre les restrictions de Covid-19, qui ont éclaté à l’origine dans la région occidentale du Xinjiang fin novembre. Les habitants sont descendus dans les rues d’Urumqi après que dix personnes ont été tuées dans l’incendie d’un immeuble. Les manifestants ont affirmé que les restrictions de verrouillage, y compris les barrages routiers à proximité des bâtiments résidentiels, avaient sérieusement entravé le travail des pompiers. Les responsables ont nié qu’il y avait un lien.

Les manifestations se sont rapidement propagées à d’autres villes, les gens exigeant la fin des politiques zéro-Covid. Les manifestants se sont affrontés avec la police à Guangzhou et à Shanghai et de multiples arrestations ont été effectuées – quelque chose d’inédit en Chine continentale au cours de la dernière décennie.