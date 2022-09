La Chine allègue que la NSA américaine a piraté l’infrastructure et renvoyé des données au siège

Pékin accuse depuis longtemps les États-Unis de mener des cyberattaques sur des cibles chinoises. Mais plus récemment, il a accusé la National Security Agency des États-Unis de pirater des cibles spécifiques.

Le rapport ajoute de nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine dans la cybersphère. Pékin accuse depuis des années Washington de mener des cyberattaques, mais divulgue rarement les détails d’incidents spécifiques. Ce nouveau rapport est un changement d’approche de la part de la Chine.

Le rapport de mardi du Centre national chinois d’intervention d’urgence contre les virus informatiques et de la société de cybersécurité 360 décrit les manières spécifiques dont l’attaque présumée a été menée.

La semaine dernière, les médias d’État chinois ont rendu compte pour la première fois d’une attaque présumée de l’Agence de sécurité nationale des États-Unis contre l’Université polytechnique du Nord-Ouest financée par le gouvernement chinois et ont promis que plus de détails suivraient.

La Chine a accusé une grande agence d’espionnage américaine d’avoir volé les données des utilisateurs chinois et d’avoir infiltré l’infrastructure de télécommunications du pays, selon un rapport publié mardi, qui détaille la méthode de cyberattaque présumée.

Lorsqu’elle était dans le réseau, la NSA a pu obtenir un accès supplémentaire aux données sensibles, pour finalement accéder à distance au réseau de données central d’un opérateur d’infrastructure de télécommunications, selon le rapport.

Dans le cadre de l’attaque, la NSA a pu accéder aux données de personnes en Chine ayant des “identités sensibles” et renvoyer ces informations au siège de l’agence aux États-Unis, selon le rapport.

La NSA n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’elle a été contactée par CNBC.

Le rapport du Centre national chinois d’intervention d’urgence contre les virus informatiques et 360 expose plusieurs raisons pour lesquelles l’attaque est attribuée à la NSA.

Parmi les différents outils de piratage utilisés, 16 d’entre eux étaient identiques à ceux mis en ligne à partir de 2016 par un groupe appelé Shadow Brokers, qui a réussi à accéder à certaines des techniques et méthodes de la NSA. Les pirates de la NSA ont également mené des attaques pendant les heures de travail aux États-Unis et se sont arrêtés pendant les jours fériés tels que le Memorial Day, selon le rapport.

Le rapport indique également que les attaquants utilisaient l’anglais américain, que les appareils associés aux pirates avaient un système d’exploitation en anglais et qu’ils utilisaient un clavier américain pour la saisie.

Les allégations d’activités de la NSA envers les infrastructures chinoises constituent un autre point de conflit dans le domaine technologique et cybernétique entre les États-Unis et la Chine. La concurrence entre les deux plus grandes économies mondiales dans des domaines allant des semi-conducteurs à l’intelligence artificielle s’est intensifiée ces dernières années.

Pour leur part, les États-Unis ont accusé la Chine d’opérations de piratage massives. Le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, a déclaré en février que les cyberattaques de la Chine étaient devenues “plus effrontées, plus dommageables que jamais auparavant”.

Wray a accusé la Chine d’avoir tenté de voler des informations et des technologies américaines.