La Chine ajuste certaines politiques pandémiques, tout en s’en tenant au « zéro Covid »

“Certaines interprétations sont trop optimistes”, a déclaré Bruce Pang, économiste en chef pour la Grande Chine chez Jones Lang LaSalle. “La politique Covid ne sera affinée qu’à court terme, l’accent se déplaçant entre l’élimination des cas et la prise de mesures plus précises.”

La vague de changements, totalisant 20 nouvelles mesures principalement axées sur les règles nationales, reflète une reconnaissance au plus haut niveau qu’une approche plus ciblée est nécessaire pour contrôler le Covid-19. Jeudi, les hauts dirigeants chinois ont discuté de la stratégie du pays dans un contexte d’incertitude économique qui s’est manifestée sur les marchés financiers, dans les conseils d’administration des plus grandes entreprises mondiales et parmi les dirigeants mondiaux.

Les dirigeants étrangers se sont plaints de ne pas avoir pu rendre visite au personnel local et inspecter les opérations pendant plus de deux ans. De nombreux acheteurs potentiels restent à la maison de peur de croiser une personne infectée par Covid et d’être envoyés en quarantaine sous haute surveillance. Les coûts sociaux augmentent également, car de plus en plus de personnes sont entraînées dans de longues fermetures et des quarantaines gouvernementales difficiles, leurs frustrations échappant aux censeurs d’Internet en Chine.

Les responsables de la santé ont déclaré que certains des ajustements apportés à la recherche des contacts avaient été effectués pour réduire le grand nombre de personnes qui ont été prises dans le filet «zéro-Covid». Auparavant, même les contacts des contacts étroits étaient identifiés et tenus de s’isoler.

Dans le centre manufacturier du sud de Guangzhou, où les cas sont passés à plus de 2 500 par jour, les autorités avaient résisté à un verrouillage complet, choisissant plutôt de restreindre les déplacements des résidents dans trois des onze districts de la ville. Suite aux changements de règles, ils ont déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’ils libéreraient tous les contacts de contacts étroits actuellement sous ordonnance de maintien à domicile et cesseraient d’en suivre de nouveaux.

Les hauts responsables qui se sont réunis jeudi ont appelé à une rectification des “étapes politiques superflues et à une approche unique”, en clin d’œil au coût social et économique croissant de l’approche de plus en plus rigide du pays pour contrôler les nouvelles variantes plus douces. , quoique plus contagieux.

Mais dans un signe que les dirigeants chinois ne sont pas encore prêts à abandonner ou à s’écarter radicalement de leurs stratégies actuelles, ils ont également souligné que “les mesures nécessaires de contrôle de l’épidémie ne doivent pas être assouplies”.

