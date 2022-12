La Chine ajustant les règles COVID permettra à l’économie de reprendre, selon le Premier ministre Li Keqiang | Nouvelles du monde

Le Premier ministre chinois a publiquement reconnu le préjudice financier causé par la pandémie de COVID-19 et a exprimé sa conviction que l’assouplissement des règles strictes de verrouillage aidera l’économie à “reprendre”.

Li Keqiang est la deuxième personne la plus puissante du pays et la personnalité la plus influente à parler du récent “ajustement et optimisation” de coronavirus restrictions qui verront une réduction à grande échelle des tests de masse et certains cas positifs autorisés à être mis en quarantaine à domicile.

Il a également ajouté Chine prendra des mesures supplémentaires pour garantir que des secteurs vitaux tels que “la production et la logistique” restent ouverts.

Il s’exprimait lors d’une conférence de presse à la suite d’une rencontre en tête-à-tête avec les dirigeants de six grandes organisations économiques internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ses paroles ajouteront un encouragement supplémentaire aux marchés et aux gens, soutenus par les indications les plus fortes à ce jour l’agenda zéro COVID est abandonné.

Le Premier ministre Li a rencontré les six chefs économiques de la ville méridionale de Huangshan.

C’est la première fois que de telles discussions sont possibles depuis la pandémie.

L’objectif déclaré était de renforcer la coopération multinationale afin de faire face à l’éventail des graves défis économiques auxquels le monde est confronté.

La Chine, deuxième économie mondiale avec de vastes liens commerciaux mondiaux, est considérée comme un acteur essentiel.



La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, était parmi celles qui ont rencontré Li Keqiang en Chine. Photo : AP



Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine s’était engagée à ouvrir son économie au monde, contrecarrant les inquiétudes et les accusations selon lesquelles le pays est devenu plus fermé et hostile aux investissements étrangers ces dernières années.

Il a déclaré que le pays prenait “des mesures accélérées pour construire une économie ouverte”, et a ajouté : “Le développement de la Chine et le développement mondial sont étroitement liés, la Chine a besoin du monde et vice versa”.

Il a également déclaré que la Chine “se tient prête à agir” lorsqu’il s’agit d’aider les pays les plus pauvres confrontés à des crises de la dette.

Alors qu’il a claironné les réalisations de Pékin pour atténuer les pires impacts de la pandémie, il a reconnu que “cette année, l’économie chinoise a parcouru un voyage extraordinaire” et a noté les “implications sur nos efforts pour maintenir les objectifs et cibles fixés”.

Les dirigeants des organisations internationales, dont la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, la directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala et le président de la Banque mondiale David Malpass, ont tous exprimé leur optimisme quant au caractère “constructif” des pourparlers.



La Chine est la deuxième plus grande économie du monde avec de vastes liens commerciaux mondiaux



Mais ils ont également reconnu les vents contraires massifs auxquels est confrontée l’économie mondiale et le risque “très réel” d’une récession mondiale.

“Les performances de la Chine sont importantes pour la Chine, mais elles sont également importantes pour l’économie mondiale”, a déclaré Mme Georgieva.

“La coopération multilatérale est essentielle d’abord, sur le commerce, et pour faire face aux risques de fragmentation qui surviennent au moment où nous avons le plus besoin les uns des autres.”

M. Malpass a spécifiquement souligné les récents assouplissements des tests et des exigences de quarantaine, déclarant qu’une “réouverture qui réduit les perturbations nationales et internationales était essentielle”.