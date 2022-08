La Chine ajoute un post-scriptum à “Minions” montrant que le crime ne paie pas

Les films étrangers ont longtemps été ciblés en Chine pour leurs références à des sujets sensibles pour le Parti communiste au pouvoir, comme Taïwan, le Dalaï Lama et les droits de l’homme. Ces dernières années, l’Office chinois du film semble avoir élargi son champ d’action pour s’assurer que les films transmettent le bon message, et non un message jugé nuisible.