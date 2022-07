La Chine ajoute un nouveau laboratoire scientifique à sa station spatiale

La Chine a ajouté lundi un laboratoire à sa station spatiale en orbite permanente alors qu’elle s’apprête à achever la structure dans les mois à venir.

Le laboratoire de Wentian a été lancé dimanche depuis la base spatiale de Wenchang, dans la province insulaire tropicale de Hainan, sous les yeux d’une foule de photographes amateurs et de passionnés de l’espace.

Après 13 heures de vol, il s’est amarré avec succès à la zone de vie Tianhe de la station spatiale Tiangong à 03h13 lundi (19h13 GMT), selon l’Agence spatiale habitée de Chine.

Des photos distribuées par l’agence de presse Xinhua montraient plus tard les trois astronautes à l’intérieur de la station spatiale agrandie.

Le laboratoire Wentian de 21 tonnes est conçu pour des expériences scientifiques et biologiques et est plus lourd que tout autre vaisseau spatial à module unique actuellement dans l’espace, selon la société d’État Global Times.

Trois astronautes qui ont commencé leur mission de six mois à bord de la station spatiale le mois dernier ont supervisé l’arrivée et l’amarrage du Wentian.

Un deuxième segment de laboratoire, le Mengtian, doit être lancé en octobre et viendra compléter la station spatiale.

Une fusée Longue Marche 5B-Y3, la plus puissante de Chine, a transporté le module de laboratoire lors du troisième lancement de ce type depuis que la station spatiale chinoise est entrée dans sa phase de construction. Il a été précédé par le vaisseau spatial cargo de classe Tianzhou et le vaisseau spatial avec équipage Shenzhou-14.

Le programme spatial chinois est géré par la branche armée du Parti communiste au pouvoir, l’Armée populaire de libération, et a largement poursuivi le programme Tiangong sans l’aide d’autres nations. Les États-Unis ont exclu la Chine de la Station spatiale internationale en raison de ses liens militaires.

La Chine a lancé son premier astronaute en orbite en 2003, ce qui en fait le troisième pays à le faire seul après l’ex-Union soviétique et les États-Unis. Son programme spatial a fait atterrir des robots rovers sur la lune et en a placé un sur Mars l’année dernière. La Chine a également renvoyé des échantillons lunaires et les responsables ont discuté d’une éventuelle mission avec équipage sur la Lune.