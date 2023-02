La Chine aide la Russie à obtenir une technologie clé – médias – RT World News

Les sanctions occidentales n’ont apparemment pas entravé le flux de pièces d’avion, de radios et de micropuces

Les entreprises de défense chinoises fournissent à la Russie des composants adaptés à un usage militaire, a rapporté samedi le Wall Street Journal. Malgré les tentatives répétées de Washington pour arrêter le flux de ces composants via la Turquie et les Émirats arabes unis, des dizaines de milliers d’expéditions ont été effectuées avec succès, selon le rapport.

Citant des données douanières russes prétendument obtenues par C4ADS, un groupe de réflexion basé à Washington, le journal a déclaré que 84 000 expéditions ont été effectuées depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février dernier. Ceux-ci comprendraient “usage double” composants – articles adaptés à un usage militaire ou civil – comme les ordinateurs de navigation, les semi-conducteurs, les pièces d’avion et les équipements de brouillage des communications.

Les États-Unis ont exigé à plusieurs reprises que la Chine respecte les sanctions contre l’industrie de la défense russe et ont sanctionné certaines entreprises chinoises qu’ils accusaient d’avoir violé ces restrictions. Pékin nie avoir bafoué les sanctions, un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères déclarant au Wall Street Journal que les allégations sont “purement spéculatif et délibérément exagéré.”

La Russie n’a pas fourni de commentaire au journal, tandis que la plupart des entreprises chinoises et russes prétendument impliquées ont refusé de répondre à ses messages.















Alors que les alliés européens de Washington ont rompu leurs liens avec la Russie – souvent au détriment de leurs propres économies, les partenaires américains ailleurs ont été moins enthousiastes. Le rapport affirme que de nombreux composants expédiés par la Chine sont arrivés en Russie via la Turquie et les Émirats arabes unis, qui ont tous deux refusé de sanctionner Moscou.

Le haut responsable des sanctions du département du Trésor américain s’est rendu dans les deux pays cette semaine, où il a exhorté les entreprises locales à rompre leurs liens avec les entités russes, les menaçant de perdre l’accès aux marchés occidentaux. Le secrétaire d’État Antony Blinken devait soulever la question de l’évasion présumée des sanctions par la Chine lors d’un voyage à Pékin cette semaine, avant que le voyage ne soit annulé au milieu d’une controverse sur l’apparition d’un supposé Chinois. “ballon de surveillance” sur les États-Unis mercredi.

Alors que les relations entre Washington et Pékin sont à un niveau historiquement bas, la Chine et la Russie ont continué à renforcer leur partenariat, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Ma Zhaoxu après une visite à Moscou en début de semaine. Les États-Unis, quant à eux, ont réagi par de nouvelles sanctions, mettant sur liste noire près de deux douzaines d’individus et d’entités mercredi pour avoir prétendument aidé la Russie à acquérir de la technologie militaire.