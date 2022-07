La Chine agrandit son avant-poste orbital

Le module de laboratoire Wentian s’est amarré avec succès à la station spatiale Tiangong

La Chine a agrandi sa station spatiale orbitale, Tiangong, avec le premier des deux modules de laboratoire prévus, rapportent les médias d’État. Il marque une étape importante pour le programme spatial habité de Pékin, qu’il a été contraint de poursuivre seul après avoir été banni de la Station spatiale internationale.

Le module de laboratoire nommé Wentian (« Quête des cieux ») s’est amarré avec succès au port avant du module central Tianhe à 3 h 13 lundi, heure de Pékin, environ 13 heures après son lancement dimanche, a annoncé l’Agence spatiale chinoise habitée, selon Xinhua.

Trois astronautes chinois, qui sont actuellement en orbite à bord du Tiangong chinois (qui se traduit par “Palais céleste”), a supervisé l’arrivée et l’amarrage, mais n’a pas encore intégré le nouveau module. Le trio – le commandant Chen Dong et Liu Yang et Cai Xuzhe – fait partie d’une longue mission Shenzhou-14 de six mois, au cours de laquelle la station spatiale chinoise devrait recevoir un autre module et devenir pleinement opérationnelle.

Le Wentian de 23 tonnes mesure environ 18 mètres de long et 4,2 mètres de diamètre. Conçu principalement comme une plate-forme pour des expériences scientifiques en écologie, biotechnologie et gravité, il fournira également des zones de couchage supplémentaires pour l’équipage, ainsi que des toilettes et une cuisine supplémentaires. Selon CGTN, le vaisseau spatial a également apporté un bras robotique supplémentaire, plus petit que celui déjà installé sur Tiangong, mais conçu pour des opérations plus précises et délicates.

Le premier module central de la station a été mis en orbite en avril dernier, tandis que le troisième nommé Mengtian (« Rêver des cieux ») est en attente de lancement en octobre 2022. Avec l’ajout de ces deux segments, Tiangong sera officiellement pleinement opérationnel, pesant environ 66 tonnes, soit environ la moitié de la taille du Mir soviétique, qui à ce jour était le premier et le seul multi-habité en continu. station modulaire développée et exploitée par un seul état.

La mission du Tiangong devrait durer plus d’une décennie, si tout se passe comme prévu. Cependant, la Chine n’a pas exclu que sa durée de vie puisse être prolongée, tandis que la configuration initiale à trois modules pourrait être étendue à six à l’avenir.

La Chine n’est pas membre du programme de la Station spatiale internationale (ISS), car les lois américaines interdisent à la NASA de s’engager dans une collaboration directe avec le gouvernement de Pékin ou toute organisation affiliée à la Chine par crainte d’espionnage et de vol de technologie par l’armée du pays, malgré l’engagement de Pékin. l’assurance qu’il a des fins purement pacifiques.

D’autre part, Pékin a invité des astronautes étrangers à rejoindre la mission à bord de la station spatiale Tiangong et à mener des recherches aux côtés de son équipage, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin ayant déclaré en avril que la Chine était “prêt à coopérer avec toutes les nations.”