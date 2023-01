La Chine agit contre les critiques de la politique COVID et suspend les comptes de médias sociaux

La Chine aurait suspendu ou fermé les comptes sur les réseaux sociaux de plus de 1 000 critiques de sa politique sur l’épidémie de COVID-19.

La plate-forme de médias sociaux Sina Weibo a déclaré avoir traité 12 854 violations, des interdictions permanentes de 1 120 comptes et des attaques contre des experts, des universitaires et des travailleurs médicaux.

La société a déclaré jeudi qu’elle “continuera d’intensifier les enquêtes et le nettoyage de toutes sortes de contenus illégaux et de créer un environnement communautaire harmonieux et convivial pour la majorité des utilisateurs”.

Le Parti communiste chinois impose des limites strictes à la liberté d’expression, les méthodes précédentes provoquant des manifestations généralisées dans les grandes villes.

Alors que le Parti communiste chinois s’est appuyé sur ses professionnels de la santé pour justifier des efforts d’atténuation rigoureux, le pays a rapidement décidé d’annuler les restrictions, entraînant une nouvelle poussée.

La Chine n’engagera plus de poursuites pénales contre les personnes accusées d’avoir enfreint les règles de quarantaine aux frontières, et les personnes détenues seront libérées.

Le site Internet du journal officiel China Daily a déclaré que les ajustements avaient été effectués après “avoir examiné de manière approfondie le préjudice des comportements pour la société et viser à s’adapter aux nouvelles situations de prévention et de contrôle de l’épidémie”.

Les cas et les hospitalisations sont en augmentation, même si les autorités disent que les voyages du Nouvel An lunaire devraient doubler par rapport à la même période l’année dernière.

Vendredi, le ministère chinois des Transports a appelé à réduire les déplacements et les rassemblements, en particulier s’ils impliquent des personnes particulièrement à risque de maladie grave.

Le vice-ministre Xu Chengguang a déclaré aux journalistes que les personnes utilisant les transports publics étaient également invitées à porter des masques et à surveiller de près leur santé.

La Chine poursuit son plan visant à mettre fin aux quarantaines obligatoires pour ceux qui arrivent de l’étranger, à partir de dimanche, en plus de supprimer l’obligation pour les étudiants des écoles de la ville d’avoir un test COVID-19 négatif pour entrer sur le campus à la reprise des cours le 13 février.

Le bureau de l’éducation de la ville a déclaré vendredi dans un communiqué que même si les écoles peuvent déplacer les cours en ligne s’il y a de nouvelles épidémies, elles doivent reprendre l’enseignement en personne dès que possible.

Les autorités sanitaires chinoises publient un décompte quotidien des nouveaux cas, des cas graves et des décès. Ces chiffres ne comprennent que les cas officiellement confirmés et utilisent une définition étroite des décès liés au COVID.

Depuis que le gouvernement a mis fin aux tests obligatoires, permettant aux personnes présentant des symptômes légers de se tester et de convalescence à la maison, les autorités affirment que le gouvernement ne peut plus fournir un compte rendu complet de l’état des dernières infections.

Samedi, la Commission nationale de la santé a signalé 10 681 nouveaux cas domestiques et trois nouveaux décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres seraient inférieurs aux estimations publiées par certains gouvernements locaux. La province orientale du Zhejiang a annoncé mardi qu’elle voyait environ 1 million de nouveaux cas par jour.

La Commission de la santé a déployé samedi des règles pour une surveillance renforcée des mutations virales, y compris des tests sur les eaux usées urbaines. Il a appelé à une collecte accrue de données auprès des hôpitaux et des services de santé des gouvernements locaux et à des contrôles renforcés sur la “pneumonie de causes inconnues”.

Si une variante apparaît lors d’une épidémie, elle est détectée par séquençage génétique du virus.

L’Organisation mondiale de la santé s’est dite préoccupée par le manque de données en provenance de Chine, mais la Chine a repoussé les exigences de test instituées par les gouvernements étrangers, affirmant qu’elles ne sont pas fondées sur la science.

Ses porte-parole ont déclaré que la situation était sous contrôle et rejettent les accusations de manque de préparation à la réouverture.

Les États-Unis exigent un résultat de test négatif pour les voyageurs en provenance de Chine dans les 48 heures suivant le départ.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.