La Chine, agacée par le Quad, fait face à un monde d’adversaires

D’autres analystes aux États-Unis estiment que le temps d’une telle prudence est passé. «Aucun État n’ignore ses liens économiques avec la Chine ni le fait que la deuxième nation la plus puissante du monde jouera sans aucun doute un rôle mondial majeur», a écrit Michael Auslin, membre de la Hoover Institution de l’Université de Stanford. « Cependant, ce sont les politiques de Pékin, et non la méchanceté américaine, qui provoquent une réaction internationale. »