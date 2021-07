La Chine affirme que Xi Jinping, Angela Merkel et Emmanuel Macron soutiennent la relance du pacte d’investissement UE-Chine

La Chine a déclaré lundi que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron soutenaient la relance d’un accord d’investissement au point mort entre l’Union européenne et la Chine, mais les déclarations de Paris et de Berlin n’ont abordé la question qu’indirectement, soulevant des questions quant à savoir si l’accord historique serait , en fait, être ravivé.