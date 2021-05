La Chine affirme que les ventes au détail ont augmenté de 17,7% en avril, manquant les attentes

«La Chine connaît toujours une reprise déséquilibrée, car l’emploi, les revenus des ménages, la consommation, les investissements manufacturiers, (le) secteur des services et les entreprises privées ne sont pas encore revenus au (au) niveau d’avant la pandémie», Bruce Pang, responsable macro et recherche stratégique à China Renaissance, a déclaré dans un communiqué.

Les ventes au détail ont augmenté de 17,7% le mois dernier par rapport à il y a un an, a annoncé lundi le Bureau national des statistiques. Cela a manqué les attentes de croissance de 24,9% en avril, selon les analystes interrogés par Reuters.

BEIJING – Dans le dernier signe d’une reprise lente de la pandémie de coronavirus, la Chine a déclaré lundi que les dépenses de consommation avaient augmenté à un rythme plus lent que prévu en avril.

Les ventes en ligne de biens de consommation ont augmenté de 23,1% au cours des quatre premiers mois de l’année par rapport à il y a un an, un rythme plus lent que le taux de croissance de 25,8% des trois premiers mois de l’année. Le bureau des statistiques n’a pas publié de taux de croissance sur un mois.

« La croissance économique a probablement atteint un sommet au premier trimestre sur une base trimestrielle », a-t-il déclaré, notant qu’il s’attend à un ralentissement de la croissance dans les prochains mois et que la probabilité d’une hausse des taux de la banque centrale a diminué.

«Les secteurs liés aux voyages, aux loisirs et aux divertissements emploient beaucoup de monde», a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management, dans une note. «L’incertitude de Covid retient toujours ces secteurs.

Dans un rapport trimestriel sur la politique monétaire publié la semaine dernière, la Banque populaire de Chine a noté que le les bases de la reprise économique ne sont pas encore solides et les dépenses de consommation restent limitées.

D’autres chiffres pour avril ont montré une croissance régulière dans les secteurs non consommateurs.

La production industrielle a augmenté de 9,8% en avril, correspondant aux attentes de Reuters.

L’investissement en immobilisations pour les quatre premiers mois de l’année a augmenté de 19,9%, légèrement au-dessus du chiffre de 19% prévu par un sondage Reuters.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence des douanes chinoise a déclaré les exportations ont augmenté de 32,3% plus que prévu en avril par rapport à il y a un an.