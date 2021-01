Après que le régulateur chinois des banques et des assurances a affirmé que les sanctions financières américaines n’avaient aucun «effet juridique» à Hong Kong ou en Chine, les analystes ont averti que les institutions financières pourraient encore faire face à des sanctions si elles fournissent des services à des entités sanctionnées.

Washington a déchaîné une série de sanctions contre les responsables et les entreprises chinois et hongkongais au cours de l’année écoulée, pénalisant potentiellement les institutions financières qui font affaire avec eux. Parmi les personnes visées figurent la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, qui a été sanctionnée aux côtés d’autres hauts responsables en août pour leur rôle présumé dans la restriction des libertés politiques dans la ville.

Le mois dernier, les États-Unis ont également sanctionné 14 membres de l’Assemblée populaire nationale, la législature chinoise, pour leur rôle dans la rédaction de la nouvelle loi sur la sécurité nationale pour la ville.

En réponse à une question des médias sur les sanctions financières américaines contre les particuliers et les entreprises, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) a déclaré qu’elle ne « reconnaissait » ni n’acceptait « les sanctions financières américaines contre des particuliers ou des entreprises, car elles sont contre » droit international et relations internationales « .

« Les soi-disant sanctions américaines n’ont pas d’effet juridique en Chine et dans la région administrative spéciale de Hong Kong », a déclaré le régulateur, dans un communiqué publié sur son site Internet jeudi dernier.

Le régulateur a ajouté qu’ils « soutiennent fermement les institutions financières pour qu’elles exercent leurs activités conformément aux lois et réglementations, et fournissent des services financiers équitables et de haute qualité à tous les clients, y compris les citoyens de Hong Kong et du continent ».

Mais alors que la plupart des individus et des entreprises ciblés peuvent toujours accéder aux services financiers au niveau national, la déclaration du régulateur ne les protégera pas du bras long de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’agence américaine d’application des sanctions, s’ils s’engagent dans des transactions internationales libellées en Dollars américains ou effectuer des transactions avec des entités basées aux États-Unis, ont déclaré des analystes.

Les banques ayant des opérations mondiales – y compris chinoises – doivent décider si elles souhaitent prendre le risque.

« Il y a souvent un coût à faire étalage des sanctions américaines, y compris la possibilité que ceux qui enfreignent les sanctions soient poursuivis aux États-Unis », a déclaré Adam Ni, directeur de l’organisation de recherche China Policy Center basée à Canberra.

« C’est donc un exercice d’équilibre. Voulez-vous faire valoir un point ou voulez-vous vous assurer que les entreprises publiques ne soient pas attaquées par les États-Unis? Le plus souvent, les personnes sanctionnées sont jetées sous le bus pour ainsi dire, par exemple , Carrie Lam, « dit Ni.

Lam a déclaré qu’elle avait perdu l’accès aux services bancaires à la suite des sanctions, affirmant qu’elle prélève maintenant son salaire en espèces et qu’elle a « des tas d’argent » chez elle.

Dans le décret du président américain Donald Trump en novembre interdisant à « toute personne américaine » de faire des investissements dans des entreprises chinoises qui, selon lui, sont détenues ou contrôlées par l’armée, il définit une personne américaine comme « tout citoyen américain, étranger résident permanent, entité organisée sous les lois des États-Unis ou de toute juridiction des États-Unis (y compris les succursales étrangères), ou toute personne aux États-Unis « .

Ainsi, alors qu’en théorie, il peut être possible pour les institutions locales de continuer à travailler avec des entités sanctionnées, la complication et les ressources nécessaires pour garantir que les transactions sont isolées de la sphère d’influence de l’OFAC font que les banques penchent souvent par excès de prudence.

Nick Turner, avocat spécialisé dans les sanctions économiques et la lutte contre le blanchiment d’argent chez Steptoe & Johnson à Hong Kong, a déclaré que toutes les banques ne disposent pas de l’infrastructure de conformité ou de l’expertise nécessaires pour gérer un client sanctionné sans enfreindre les règles.

« Par exemple, des mesures doivent être mises en place pour empêcher le client d’effectuer des transactions via le système financier américain. Je pense que la plupart des régulateurs essaieraient d’éviter de forcer les banques à prendre des risques qu’elles ne sont pas en mesure de gérer », a déclaré Turner.

« En ce qui concerne Hong Kong, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas affectées par les sanctions. Au lieu de cela, nous voyons une sorte de réaction excessive ou une incompréhension de ce que font et ne font pas les sanctions. Il y a aussi une tendance à sortir. la relation car il y a juste un peu trop de problèmes. Ils n’en valent pas le prix », a-t-il dit, ajoutant que les régulateurs devraient encourager les banques à étudier les règles de plus près avant de refuser les clients sanctionnés.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré au cours du week-end qu’il prendrait « les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », mais n’a pas précisé comment il le ferait.

La domination internationale du dollar fait qu’il est difficile pour la Chine de rendre la pareille aux sanctions américaines. Le yuan est moins utilisé dans les paiements mondiaux, et son système financier n’est pas non plus largement utilisé par les étrangers.

Mais la Chine peut riposter en refusant des opportunités commerciales ou des droits de visa à ceux qu’elle identifie comme opposants, a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal sur la Chine au Center for Strategic and International Studies à Washington.

« Le mauvais traitement continu de l’Australie est un excellent exemple du » bras long « du Parti communiste chinois », a déclaré Kennedy.

« Pékin peut également refuser la coopération sur des questions majeures où les intérêts se chevauchent apparemment ou où la coopération de la Chine est nécessaire pour faire des progrès significatifs au niveau mondial ou régional. Nous avons vu cette réponse en ce qui concerne la traçabilité des origines de la pandémie », a-t-il ajouté.

Dan Harris, associé du cabinet d’avocats Harris Bricken de Seattle et co-auteur du Blog de droit chinois, a utilisé l’exemple du dirigeant de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, pour illustrer avec quelle prudence les entreprises internationales doivent faire face aux sanctions financières américaines.

Meng, la fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, se bat actuellement contre l’extradition du Canada vers les États-Unis au motif qu’elle a induit HSBC en erreur pour qu’elle compense des transactions qui pourraient violer les sanctions américaines contre l’Iran.

« Les sanctions financières américaines sont incroyablement puissantes parce que le dollar – bien qu’affaibli – est toujours très puissant. Les entreprises qui opèrent au niveau international ne veulent pas être du mauvais côté des sanctions financières américaines. Regardez ce qui est accusé d’avoir fait pour essayer de les éviter, « Dit Harris.

