La Chine affirme que les exercices militaires encerclant Taiwan visent à tester sa capacité à « prendre le pouvoir »

La Chine exercices militaires autour de Taiwan sont conçus pour tester sa capacité à « prendre le pouvoir » sur l’île, a déclaré vendredi l’Armée populaire de libération alors que ses forces entamaient une deuxième journée d’exercices à grande échelle encerclant son voisin démocratique.

Ces exercices sont les plus importants depuis plus d’un an et surviennent quelques jours seulement après celui de Taiwan. a prêté serment à son nouveau président, Lai Ching-tequi est ouvertement détesté par Pékin pour avoir défendu la souveraineté et l’identité distincte de l’île.

Pékin a dénoncé Lai comme un « séparatiste dangereux » et a décrié son discours d’investiture lundi, au cours duquel il a appelé la Chine à cesser ses intimidations à l’égard de Taïwan, qui sont devenues beaucoup plus prononcées sous le dirigeant chinois Xi Jinping.

L’APL, qui éclipse l’armée désarmée de Taipei, a lancé les exercices jeudi matin, en envoyant des navires de guerre et des avions de combat autour de Taiwan et de ses îles périphériques dans ce qu’elle a appelé « une punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan ».

Vendredi, le commandement du théâtre de l’Est de l’APL a déclaré qu’il poursuivait les exercices des deux côtés de la chaîne d’îles de Taiwan pour « tester la capacité à prendre conjointement le pouvoir, à lancer des attaques conjointes et à occuper des zones clés ».

Le Parti communiste chinois au pouvoir considère Taiwan comme faisant partie de son territoire, même s’il ne l’a jamais contrôlé, et s’est engagé à prendre l’île par la force si nécessaire.

La grande majorité des Taiwanais n’ont aucune envie de vivre sous la domination chinoise. Mais Xi, le dirigeant chinois le plus autoritaire depuis une génération, a clairement indiqué que la « réunification inévitable » de l’île avec le continent ne pouvait être reportée indéfiniment.

Les exercices de deux jours, impliquant des opérations conjointes de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et de la force de fusée chinoises, se déroulent dans le détroit de Taiwan – une étroite étendue d’eau séparant l’île de la Chine continentale – ainsi qu’au nord, au sud et à l’est de Taïwan, selon l’APL.

Pour la première fois, les exercices de l’APL ont également impliqué la Garde côtière chinoise, opérant dans les zones autour des îles périphériques de Taiwan de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, situées juste au large de la côte sud-est de la Chine.

Diffusion en vidéosurveillance images Vendredi, cela montre des soldats de l’APL mettant en place des systèmes d’artillerie et de missiles mobiles, bien qu’aucun tir réel ne soit montré.

Le ministère de la Défense de Taiwan a condamné les exercices militaires chinois, les qualifiant de « provocations irrationnelles », et a dépêché ses propres forces maritimes, aériennes et terrestres en réponse.

Entre 6 heures du matin jeudi et 6 heures du matin vendredi, le ministère a détecté 49 avions chinois, dont 35 ayant traversé la ligne médiane, un point de démarcation informel dans le détroit de Taiwan que Pékin ne reconnaît pas mais qu’il avait largement respecté jusqu’à ces dernières années.

Au total, 19 navires de guerre chinois et sept navires des garde-côtes ont été détectés près du détroit de Taiwan, selon le ministère.

Le bureau présidentiel de Taiwan a déclaré jeudi qu’il était « regrettable de voir la Chine menacer la démocratie, la liberté et la paix et la stabilité régionales de Taiwan par des provocations militaires unilatérales », ajoutant que Taiwan avait « la confiance et la capacité de protéger la sécurité nationale ».

Lai a connu un début de présidence chargé et politiquement turbulent après avoir succédé à la dirigeante qui a exercé deux mandats, Tsai Ing-wen, pour lancer un troisième mandat consécutif historique pour le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir.

Les exercices de l’APL constituent le premier véritable test pour l’homme politique chevronné dans la gestion des tensions avec Pékin, qui a refusé son offre de dialogue et de reprise du tourisme et des échanges étudiants à travers le détroit.

Au niveau national, il est confronté au chaos au sein de la législature, où les partis d’opposition favorables à des liens plus étroits avec la Chine détiennent la majorité et ont poussé à soumettre son administration à un examen plus strict.

Des milliers de personnes, pour la plupart des jeunes, ont emmené dans la rue pour protester contre la tentative de l’opposition d’accélérer les projets de loi visant à accorder plus de pouvoir au Parlement.

Mais malgré la grande démonstration de force de Pékin, la vie a continué normalement à Taiwan, dont les 23 millions d’habitants se sont habitués aux menaces militaires chinoises, même si celles-ci sont devenues plus régulières et plus importantes ces dernières années.

« Nous n’avons pas peur du Parti communiste chinois et nous avons confiance », a déclaré à CNN un retraité de 88 ans, qui a donné son nom de famille Liu.

« Si le Parti communiste chinois attaque Taiwan, il ne lui sera pas facile de s’en emparer. Les Taïwanais n’ont pas peur de la guerre.

Une mère de 42 ans, qui a donné son nom de famille Tsai, a déclaré qu’elle ne savait même pas que les exercices de l’APL avaient lieu.

« Je crois que les dirigeants donneront la priorité au bonheur des gens, donc je ne suis pas inquiet. Je pense que la paix sera maintenue », a-t-elle déclaré.

Les exercices militaires chinois visent souvent autant à jouer auprès d’un public national qu’à signaler des intentions à l’échelle internationale, et les médias d’État ont intensifié leur couverture médiatique.

Zhang Chi, un expert militaire chinois, a déclaré à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV que les exercices de l’APL étaient axés sur « la pratique d’un nouveau mode de blocus de Taiwan ».

« Taiwan est une île isolée, suspendue dans la mer, avec une faible autosuffisance. L’économie de Taiwan est orientée vers l’exportation et la majeure partie de sa consommation d’énergie repose sur les importations. Une fois assiégée et bloquée, elle peut facilement conduire à un effondrement économique, la transformant en une île morte », a-t-il déclaré.

Les exercices au sud de Taiwan sont cruciaux pour le blocus, ciblant le port de Kaohsiung, le plus grand port de Taiwan et une base importante pour la marine de l’île, a déclaré Zhang. Pendant ce temps, les exercices à l’est de Taiwan visent à couper les importations d’énergie de l’île, les voies de fuite pour les forces « indépendantistes de Taiwan » et la ligne de soutien des États-Unis et de leurs alliés, a-t-il ajouté.

Les États-Unis entretiennent des relations étroites mais informelles avec Taiwan et sont tenus par la loi de fournir à l’île des armes pour se défendre.

Zhang a également noté que les exercices avaient réalisé « une nouvelle percée » en pénétrant dans les eaux proches de Wuqiu et de Dongyin, qui revêtent une importance géographique significative.

« L’armée taïwanaise les considère comme les avant-postes des opérations de défense du détroit de Taiwan. Cet exercice a encore réduit l’espace d’activité de l’armée taïwanaise », a-t-il déclaré.

Les analystes ont déclaré que le mouvement des garde-côtes chinois à proximité et autour des îles périphériques était un nouvel aspect important des exercices en cours, qui font suite aux précédents exercices d’encerclement d’août 2022 et d’avril 2023.

« La pression des garde-côtes et d’autres forces dans les eaux proches de ces îles au large est provocatrice », a déclaré Carl Schuster, ancien directeur des opérations au Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique.

Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que de telles activités chinoises se poursuivent et qu’elles « deviendront la norme », Pékin pouvant à tout moment transformer un exercice en une véritable opération militaire.

Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine à la Fondation non partisane pour la défense des démocraties, a déclaré que le schéma d’exercices de la Chine autour de Taiwan ne signale pas une menace d’invasion imminente.

« Ces exercices contribuent à brouiller les frontières entre paix et guerre, à tel point que les futurs exercices pourraient servir de prétexte à une véritable invasion », a déclaré Singleton.

Mais Singleton et d’autres affirment que les exercices envoient un message politique plus important que militaire.

« Joint Sword – 2024A vise à réactiver le levier de pression militaire pour affirmer un certain degré d’influence sur la nouvelle administration (de Taiwan) et son discours », a déclaré Lionel Fatton, professeur adjoint de relations internationales à l’Université Webster de Genève, utilisant le nom chinois pour ce projet. les exercices de la semaine.

Pékin utilisera la pression des exercices pour tenter d’accroître les divisions au sein de Taiwan, ce qui pourrait « affaiblir » l’île de l’intérieur, a-t-il déclaré.

« Une pression militaire constante et visible sur l’île contribuera également à polariser l’appareil politique, voire le tissu social lui-même », a déclaré Fatton.