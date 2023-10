La Chine affirme que les actions d’Israël à Gaza « vont au-delà de la légitime défense »

Des enfants pleurent à cause des raids israéliens le 15 octobre 2023 à Khan Yunis, Gaza. De nombreux citoyens de Gaza ont fui vers le sud suite aux avertissements du gouvernement israélien. Israël a bouclé Gaza et lancé des frappes aériennes de représailles soutenues, qui ont tué au moins 1 400 personnes et plus de 300 000 personnes déplacées, après une attaque à grande échelle du Hamas.

Ahmad Hasaballah | Actualités Getty Images | Getty Images