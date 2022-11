La Chine affirme que le croiseur américain a « pénétré » dans ses eaux, la marine qualifie l’accusation de « fausse »

L’armée chinoise a affirmé mardi qu’un croiseur lance-missiles américain “avait pénétré” dans ses eaux près des îles Spratly dans la mer de Chine méridionale, bien que la marine américaine ait qualifié ces affirmations de “fausses”.

“Le croiseur lance-missiles USS Chancellorsville a pénétré dans les eaux adjacentes aux îles et aux récifs des îles Spratly chinoises sans l’approbation du gouvernement chinois”, a déclaré le ministère chinois de la Défense, ajoutant que son “Commandement du théâtre sud a organisé des forces aériennes et navales pour suivre, surveiller et avertir.”

Le porte-parole du Southern Theatre Command, le colonel supérieur de l’armée de l’air Tian Junli, a affirmé que le croiseur “avait gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine”.

La marine américaine a rejeté les allégations de “comportement illégal” de la Chine et a déclaré qu’elle agissait dans le cadre de ses droits en vertu du droit international et menait une opération de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, où elle a accusé la Chine de tenter de restreindre le “passage innocent”.

“Les revendications maritimes illégales et étendues en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave”, a déclaré la Marine dans un communiqué.

L’armée américaine a fait valoir que le maintien de la liberté des mers était crucial pour assurer la stabilité, la sécurité mondiale et l’inclusivité économique.

La propriété des îles Spratly est contestée, la Chine, Taïwan, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei revendiquant tous une partie ou la totalité des îles et des récifs régionaux.

La marine américaine a fait valoir que le droit international dicte que “les navires de tous les États – y compris leurs navires de guerre – jouissent du droit de passage inoffensif”, et que les États-Unis n’ont pas besoin de demander la permission d’une nation pour utiliser la voie navigable.

“En se livrant à un passage innocent sans en informer au préalable ni demander la permission à aucun des demandeurs, les États-Unis ont contesté les restrictions illégales imposées par la RPC, Taïwan et le Vietnam”, poursuit le communiqué, notant que les forces américaines opèrent dans la région. sur une base quotidienne.

“Les États-Unis défendent le droit de chaque nation de voler, de naviguer et d’opérer partout où le droit international le permet, comme l’USS Chancellorsville l’a fait ici”, a déclaré la Marine. “Rien que la RPC dise autrement ne nous dissuadera.”