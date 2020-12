Pékin a affirmé que le coronavirus aurait pu se reproduire en dehors de la Chine et se rendre sur un marché humide de Wuhan via des exportations d’aliments surgelés de pays dont l’Australie.

Un article publié dimanche dans le journal Global Times contrôlé par le gouvernement a déclaré que l’idée que le virus avait été importé sur le marché humide de Huanan l’année dernière « ne peut être exclue » – bien qu’il ait admis qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui.

Pékin pousse la théorie depuis octobre, lorsque des experts retraçant une épidémie dans la ville de Qingdao ont trouvé des échantillons vivants de coronavirus sur des paquets de morue congelée importée.

Biejing a affirmé que le coronavirus aurait pu se reproduire en dehors de la Chine et se rendre sur un marché humide à Wuhan (photo) via des importations d’aliments surgelés en provenance d’autres pays, dont l’Australie

Des cas de coronavirus ont été signalés pour la première fois à Wuhan en décembre avant de se propager rapidement dans le monde entier, provoquant 1,5 million de décès. Sur la photo: contrôles de température à Guangzhou en janvier

Le Global Times a également affirmé que l’Australie était « le pion de la stratégie régionale américaine au cours des dernières années » et a représenté un dessin animé d’un kangourou projetant l’ombre d’un aigle, l’emblème national de l’Amérique.

Les scientifiques occidentaux disent que la théorie est « hautement spéculative » et pensent qu’il est beaucoup plus probable que la maladie soit d’abord passée des animaux aux humains à Wuhan.

Des cas de coronavirus ont été signalés pour la première fois dans la ville chinoise en décembre de l’année dernière avant de se propager rapidement dans le monde entier, provoquant 1,5 million de morts et détruisant les économies.

Le dernier rapport du Global Times intervient après que les relations entre Pékin et Canberra aient touché le fond lorsque la Chine a imposé un tarif de 212% sur le vin australien et partagé de fausses images de propagande faisant référence à des allégations de crimes de guerre.

Dans un article distinct dimanche, le même journal a affirmé L’Australie a été «le pion de la stratégie régionale américaine ces dernières années» et a représenté un dessin animé d’un kangourou projetant l’ombre d’un aigle, l’emblème national de l’Amérique.

La publication a déclaré que des produits de la chaîne du froid étaient importés à Wuhan de plusieurs pays, notamment des « produits à base de viande du Brésil et d’Allemagne … un steak australien, des cerises chiliennes et des fruits de mer équatoriens ».

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré en octobre que des tests de laboratoire avaient confirmé que Covid-19 pouvait survivre longtemps sur des emballages d’aliments surgelés.

Yang Zhanqiu, expert en pathologie à l’Université de Wuhan, a déclaré au Global Times que la découverte avait rendu possible l’importation initiale du virus en Chine.

«L’idée ne nous a jamais traversé l’esprit auparavant. Mais maintenant, il semble plausible que le virus ait été importé à Wuhan via des produits importés de la chaîne du froid », a-t-il déclaré.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus pouvait «survivre longtemps dans des conditions d’entreposage frigorifique», mais les exemples sont «rares et isolés».

Le journal Global Times a déclaré que du bœuf congelé avait été exporté d’Australie vers Wuhan avant que le coronavirus n’éclate là-bas. Sur la photo: un navire d’exportation australien

Le Global Times a déclaré que depuis juillet, 40 cas de coronavirus ont été découverts sur les importations de la chaîne du froid, y compris sur le bœuf importé.

L’article cite un vendeur local disant que la plupart des aliments surgelés vendus au marché de fruits de mer de Huanan sont importés de l’étranger.

«Les produits fabriqués en Chine sont propres. Je ne suis pas sûr des produits importés », a déclaré le vendeur.

L’article du Global Times a également répertorié des données douanières qui ont montré que le Hubei, la province qui contient Wuhan, avait enregistré une augmentation de 174% des importations de produits surgelés en 2019 par rapport à l’année précédente.

Cependant, les auteurs ont admis qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer la théorie selon laquelle le virus a commencé en dehors de la Chine.

Un expert anonyme aurait déclaré: « Théoriquement, il est possible que le coronavirus d’autres pays ait provoqué l’épidémie précoce à Wuhan, mais nous manquons de preuves. »

La Chine cite les emballages d’aliments surgelés comme un risque de propagation de Covid-19 et a intensifié les inspections même si l’Organisation mondiale de la santé affirme que ni les aliments ni les emballages ne sont une voie de transmission connue.

Ce n’est pas la première fois que Pékin fait valoir la théorie selon laquelle le Covid-19 a été introduit en Chine sur des paquets d’aliments surgelés.

Un vendeur de viande portant un masque facial attend des clients sur un marché de Wuhan en avril

Le journal People’s Daily, contrôlé par le gouvernement, a publié le 25 novembre un article intitulé « Le COVID-19 n’a pas commencé à Wuhan, dans le centre de la Chine, mais peut provenir de produits surgelés et d’emballages importés: experts.

La semaine précédente, le Global Times avait également poussé la théorie, citant Zeng Guang, ancien épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle des maladies, disant: « Il est très probable que le virus ait coexisté à plusieurs endroits avant d’être repéré à Wuhan. ».

L’expert a déclaré que le virus avait été identifié à Wuhan grâce à la force du système chinois de prévention des maladies infectieuses, qui a été développé en réponse à l’épidémie de SRAS en 2002-2003.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d’un point de presse le mois dernier: « Bien que la Chine ait été la première à signaler des cas, cela ne signifie pas nécessairement que le virus est originaire de Chine.

«Le traçage de l’origine est un processus continu qui peut impliquer plusieurs pays et régions», a-t-il déclaré.

En mars, Lijian avait suggéré que l’armée américaine ait amené le virus à Wuhan.

Le plus haut diplomate du gouvernement chinois, le conseiller d’État Wang Yi, a également déclaré qu’il n’était pas clair si le virus était originaire de Chine.

Le marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan est toujours fermé et fermé après l’épidémie il y a un an

Le Global Times et d’autres médias chinois ont cité un article publié par l’Institut national italien du cancer selon lequel des anticorps Covid-19 avaient été trouvés dans des échantillons de patients atteints de cancer qui y avaient été transportés en octobre de l’année dernière.

Un autre article publié plus tôt cette année a affirmé avoir trouvé des traces de SRAS-Cov-2 dans le système d’égouts de Barcelone dans des échantillons prélevés en mars 2019 – mais les deux études ont suscité des critiques en Occident.

« Des affirmations solides étayées par des preuves fragiles sont largement rapportées sans l’examen et la prise en compte d’un ensemble plus large de preuves disponibles », a déclaré François Balloux, généticien à l’University College London, sur Twitter.

Il a déclaré que même si le virus était présent en Italie en septembre, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y était originaire.

«Une preuve solide est que le virus de loin le plus proche que nous connaissons du SRAS-Cov-2 circule chez les chauves-souris en Chine. En déplaçant la chronologie, vous pourriez toujours avoir essentiellement la même origine en Asie de l’Est, et très probablement en Chine, qui se propagerait ensuite à d’autres parties du monde », a-t-il déclaré à Reuters.

«Cela ne changerait pas le récit sur l’origine.

Des personnes portant des masques marchent dans le marché fermier de Xihua à Guangzhou, en Chine, en mai

Michael Ryan, directeur du programme d’urgences sanitaires à l’OMS, a déclaré le mois dernier que les affirmations que le virus n’était pas originaire de Chine sont ‘hautement spéculatif ».

« Il est clair du point de vue de la santé publique que vous commencez vos enquêtes là où les cas humains sont apparus pour la première fois », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Genève.

Mais Peter Ben Embarek, l’expert de l’OMS en maladies animales, a semblé ouvrir la porte à d’autres origines possibles que Wuhan dans des remarques lors d’un événement sur les réseaux sociaux à Genève à la fin du mois dernier.

Il a déclaré qu’il serait important de rechercher si les travailleurs du marché avaient « des points communs en dehors de Wuhan, dans certaines campagnes ou provinces ou dans des environnements agricoles ou des environnements de chasse dans le sud de la Chine ou peut-être même en dehors de la Chine? »

Un rapport de situation de l’OMS en avril a déclaré que l’épidémie résultait d’une « introduction en un seul point dans la population humaine au moment où le virus a été signalé pour la première fois chez l’homme à Wuhan, en Chine, en décembre 2019 ».

Les relations entre Canberra et Pékin ont atteint un nouveau creux lundi lorsque le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclenché la fureur en tweetant cette image simulée d’un creuseur menaçant de tuer un enfant afghan après un rapport selon lequel les troupes australiennes auraient commis des crimes de guerre

Les relations entre Canberra et Pékin ont atteint un nouveau creux la semaine dernière lorsque le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclenché la fureur en tweetant une image simulée d’un creuseur menaçant de tuer un enfant afghan après un rapport alléguant que les troupes australiennes auraient commis des crimes de guerre.

M. Morrison a qualifié cette maquette de « répugnante » et a exigé des excuses – mais Pékin a refusé et mardi le journal du parti communiste The Global Times a partagé une nouvelle image du même artiste attaquant le Premier ministre.

Le mois dernier, Pékin avait bloqué les exportations australiennes, y compris le charbon et les fruits de mer, avant d’imposer un tarif de 212 pour cent sur le vin australien, interdisant de fait le produit.

Le dossier de grief de Pékin, remis à Nine Newspapers par l’ambassade de Chine à Canberra le mois dernier, affirmait que l’Australie interférait avec les affaires chinoises à Taiwan et à Hong Kong et a condamné M. Morrison pour avoir demandé une enquête indépendante sur les origines de Covid-19.

Le Premier ministre a été parmi les premiers dirigeants mondiaux à proposer une enquête sur les origines du coronavirus, qui a été identifié dans la ville chinoise de Wuhan l’année dernière.

Parmi les autres griefs figurait la décision de l’Australie d’interdire la société de télécommunications chinoise Huawei du réseau 5G du pays et de bloquer les offres d’investissement étrangères des entreprises chinoises.