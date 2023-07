BEIJING – Le ministère chinois du Commerce a déclaré mercredi que des facteurs non économiques augmentaient et interféraient avec le commerce extérieur du pays qui faisait face à une situation « extrêmement grave » au second semestre de cette année.

« La poussée énergique de certains pays en faveur du ‘découplage’, de la ‘séparation [supply] chaînes’ et la soi-disant ‘réduction des risques’ sont des obstacles créés par l’homme qui bloquent le commerce normal », a déclaré Li Xingqian, chef du département du commerce extérieur du ministère, en mandarin, selon une traduction de CNBC. Il s’adressait aux journalistes lors d’une conférence de presse sur le travail du ministère au premier semestre.

Les exportations chinoises, un contributeur important à la croissance intérieure, ont plongé ces derniers mois alors que la croissance mondiale ralentissait.

Mercredi, Li a noté le ralentissement général. Il a également déclaré que puisque le commerce avait augmenté au cours des trois années de la pandémie de Covid-19, cela avait établi une base élevée pour les chiffres de cette année.