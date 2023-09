La Chine affirme que la meilleure façon de « réduire les risques » est de restaurer la stabilité avec les États-Unis

Le président américain Joe Biden rencontre virtuellement son homologue chinois Xi Jinping depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 15 novembre 2021. Mandel Ngan | Afp | Getty Images

BEIJING — Le ministère chinois du Commerce a déclaré jeudi que restaurer la stabilité des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine était le meilleur moyen de « réduire les risques » – une variante d’un terme devenu populaire en politique internationale. Le mot a été utilisé par les responsables américains et européens pour tenter de positionner leurs pays comme n’étant pas complètement séparés de la Chine dans un scénario de découplage, mais se diversifiant dans des domaines où une dépendance excessive à l’égard de la Chine présente un risque. « Nous pensons que la meilleure façon de « réduire les risques » est de revenir au consensus convenu par les deux chefs d’Etat à Bali, et de ramener les relations commerciales sino-américaines sur une voie de développement saine et stable », a déclaré Shu Jueting, porte-parole du Conseil. Ministère du Commerce, a déclaré lors d’une conférence de presse en mandarin, traduit par CNBC. Cela « permet également aux relations économiques et commerciales bilatérales de mieux jouer le rôle de « lest », en stabilisant les attentes des entreprises et en augmentant la confiance des entreprises dans la réalisation des échanges et des investissements ». En novembre de l’année dernière, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Bali, en Indonésie, pour leur première réunion en personne depuis l’entrée en fonction de Biden. Leur réunion a donné le coup d’envoi aux projets officiels de visite en Chine du secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres hauts responsables américains cette année.

Tant que les deux pays ne seront pas engagés dans un conflit militaire ouvert, je m’attends à ce que les États-Unis et la Chine continuent d’entretenir des liens commerciaux et d’investissement substantiels… Scott Kennedy Centre d’études stratégiques et internationales

Shu a souligné qu’au cours des sept premiers mois de cette année, les investissements directs américains en Chine ont augmenté de 25,5 % par rapport à l’année dernière. Le Le ministère du Commerce travaille avec les autorités locales mettre en œuvre les plans récemment publiés pour améliorer l’environnement des investissements étrangers, a-t-elle déclaré. « Même s’il y a eu des reculs des deux côtés sur certains éléments de la relation commerciale, les déclarations d’un découplage total ou même partiel sont jusqu’à présent inexactes et très prématurées », a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal et président du conseil d’administration pour les affaires et l’économie chinoises à la Centre d’études stratégiques et internationales à Washington, DC « Tant que les deux pays ne sont pas en conflit militaire ouvert, je m’attends à ce que les États-Unis et la Chine continuent d’entretenir des liens commerciaux et d’investissement substantiels, même s’ils se traitent mutuellement comme des concurrents géostratégiques », a-t-il déclaré. « De telles interactions ne sont pas seulement bénéfiques sur le plan commercial, elles répondent également à une logique de sécurité nationale convaincante pour maintenir les liens. »

Certains ont fait valoir que le fait d’être impliqué dans une autre puissance économique donne aux États-Unis un aperçu de ses activités – et un point d’influence potentiel. En août, l’administration Biden a révélé une proposition visant à restreindre les investissements américains dans la technologie chinoise haut de gamme pour des raisons de sécurité nationale. Lorsque le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo se sont rencontrés cette semaine, la partie chinoise a souligné que « la généralisation de la sécurité nationale n’est pas bénéfique pour les échanges commerciaux économiques normaux », a déclaré le porte-parole Shu. « Cela ne fera que nuire à la stabilité et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales, nuire aux attentes des entreprises en matière de développement de la collaboration économique et commerciale et détruire l’atmosphère de coopération », a déclaré Shu.

Raimondo a rencontré Wang et d’autres hauts responsables du gouvernement chinois cette semaine lors d’un voyage à Pékin et à Shanghai. À la suite de ses réunions, les États-Unis et la Chine ont convenu d’établir des canaux de communication réguliers sur le commerce, les contrôles à l’exportation et la protection des secrets commerciaux. « Mon message était qu’il y a un désir de faire des affaires, mais nous avons besoin de prévisibilité, d’une procédure régulière et de règles du jeu équitables », a déclaré Raimondo dans une interview exclusive avec Eunice Yoon de CNBC mercredi. Dans des commentaires aux journalistes, Raimondo a ajouté que les États-Unis ne voulaient pas se dissocier de la Chine.

Elle a déclaré que le message de Biden était le suivant : « Nous réduisons les risques, nous investissons en Amérique, mais nous ne dissocions pas l’économie chinoise et n’essayons pas de la maintenir au ralenti ».