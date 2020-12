Des gens tiennent des pancartes appelant la Chine à libérer les détenus canadiens Spavor et Kovrig – REUTERS / Lindsey Wasson / File Photo

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que deux Canadiens détenus pendant deux ans dans une affaire liée à un dirigeant de Huawei avaient été inculpés et traduits en justice, mais n’a donné aucun détail.

L’ancien diplomate Michael Kovrig et l’homme d’affaires Michael Spavor sont incarcérés depuis le 10 décembre 2018, quelques jours à peine après que le Canada a arrêté le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, qui est également la fille du fondateur du géant chinois des équipements de communication.

La Chine a déclaré que M. Kovrig et M. Spavor avaient été inculpés le 19 juin par le bureau du procureur de Pékin pour « suspicion d’espionnage pour des secrets d’État et des renseignements ».

Ni la Chine ni le Canada n’ont publié de détails sur leurs cas.

Lors d’un briefing quotidien jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que les deux hommes avaient été « arrêtés, inculpés et jugés », ce qui semblait être la première mention publique qu’ils avaient été traduits en justice.

Elle a réitéré que leurs cas et ceux de Mme Meng étaient «de nature différente», celle de Mme Meng étant un «incident purement politique». Malgré cela, la Chine a toujours lié le sort des deux Canadiens à ses demandes de libération immédiate de Mme Meng.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a publié mercredi une déclaration marquant leurs deux années de captivité: « Ces deux Canadiens sont une priorité absolue pour notre gouvernement, et nous continuerons de travailler sans relâche pour obtenir leur libération immédiate et pour les défendre en tant que gouvernement et en tant que Canadiens. »

« Je suis frappé par l’intégrité et la force de caractère dont les deux hommes ont fait preuve alors qu’ils endurent d’immenses difficultés qui ébranleraient la foi de quiconque en l’humanité », a déclaré M. Champagne.

Les États-Unis demandent l’extradition de Mme Meng du Canada pour fraude. Son arrestation a gravement endommagé les relations entre le Canada et la Chine, qui a également condamné à mort deux autres Canadiens et suspendu les importations de canola du Canada.

Mme Meng, la directrice financière de Huawei Technologies, vit dans une maison de luxe à Vancouver tandis que son affaire d’extradition se poursuit devant un tribunal de la Colombie-Britannique. Les États-Unis accusent Huawei d’avoir utilisé une société écran de Hong Kong pour tromper les banques et faire des affaires avec l’Iran en violation des sanctions américaines.

On ne sait pas publiquement où sont détenus MM. Kovrig et Spavor, ni dans quelles conditions, bien que l’ambassadeur du Canada en Chine ait témoigné cette semaine devant un comité de la Chambre des communes qu’ils étaient «robustes».

Les diplomates canadiens s’étaient vu refuser tout accès aux deux hommes de janvier à octobre en raison des précautions contre les coronavirus citées par la partie chinoise. Les visites sur place ont été interdites et même les visites virtuelles n’étaient pas autorisées.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a qualifié l’approche de la Chine de diplomatie coercitive, s’est entretenu le mois dernier avec le président élu américain Joe Biden du cas des deux hommes et a déclaré qu’il s’attend à ce que Biden soit un bon partenaire pour persuader Pékin de les libérer.

Le ministère canadien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires par courriel sur les remarques de Hua.