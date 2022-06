La Chine affirme avoir intercepté un missile balistique en vol

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée chinoise a réussi à intercepter un missile balistique en vol, a affirmé dimanche le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.

Une déclaration chinoise a précisé que le test était de nature défensive et n’était pas destiné à constituer une menace pour une nation, selon le Washington Times.

Le développement intervient alors que la Chine devient de plus en plus agressive envers Taiwan, une nation insulaire indépendante que la Chine revendique depuis longtemps comme son propre territoire.

La Chine a envoyé de nombreux vols de bombardiers et d’avions de chasse dans la zone de défense aérienne de Taiwan ces derniers mois. Bien que les États-Unis entretiennent des relations amicales avec Taïwan, ils ne se sont pas expressément engagés à intervenir si la Chine décidait d’envahir le pays.

L’ARMÉE AMÉRICAINE DÉFENDRA TAIWAN « SI IL EN ARRIVE », DIT BIDEN

Les États-Unis ont entretenu une relation compliquée avec Taïwan, étant son plus grand soutien international et fournisseur d’armes tout en n’entretenant pas de relations diplomatiques officielles. Les États-Unis continuent de respecter la loi sur les relations avec Taiwan, qui reconnaît, mais n’approuve pas, la prétention de la Chine à posséder l’île.

LA CHINE LANCE DES EXERCICES MILITAIRES EN MER DE CHINE DU SUD ALORS QUE BIDEN VISITE L’ASIE

Le président Joe Biden a cependant brouillé les eaux sur cette question à plusieurs reprises, la Maison Blanche devant clarifier à plusieurs reprises ses promesses de soutien à Taïwan.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a annoncé que l’armée du pays avait conclu un accord de « coopération » avec la Garde nationale américaine le 31 mai. Tsai a fait cette annonce lors d’une visite de la sénatrice américaine Tammy Duckworth, D-Ill.

« Le département américain de la Défense planifie désormais de manière proactive la coopération entre la Garde nationale américaine et les forces de défense de Taiwan », a déclaré Tsai à l’époque. « Nous attendons avec impatience une coopération plus étroite et plus approfondie entre Taiwan et les États-Unis sur les questions de sécurité régionale. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS