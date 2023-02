La Chine affirme avoir cloné avec succès 3 “super vaches” qui produisent beaucoup plus de lait que les vaches normales

Des vaches sont vues dans une entreprise laitière à Handan, dans la province du Hebei, en Chine, le 15 novembre 2021. (Hao Qunying / Costfoto/Future Publishing via Getty Images)

La Chine prétend avoir cloné trois vaches qui produisent jusqu’à 18 tonnes de lait par an.

Les “super vaches” sont difficiles à élever car elles sont identifiées à la fin de leur vie, selon les médias affiliés à l’État.

Les scientifiques disent qu’ils prévoient de constituer un troupeau de 1 000 super vaches dans les deux à trois prochaines années.

Des scientifiques en Chine ont cloné trois vaches qui produisent des quantités anormalement élevées de lait, ont affirmé mardi des médias affiliés à l’État.

Les trois veaux sont nés dans la région du Ningxia par une équipe de l’Université des sciences et technologies agricoles et forestières du Nord-Ouest, juste avant le début du Nouvel An chinois le 22 janvier. par point de vente local Ningxia Daily.

Les veaux ont été clonés à partir de “super vaches” – des vaches exceptionnellement productives qui peuvent produire 18 tonnes de lait par an et 100 tonnes de lait au cours de leur vie, rapporte le tabloïd pro-gouvernemental The Global Times.

En comparaison, la vache laitière moyenne aux États-Unis produit environ 10,8 tonnes de lait par an, selon les derniers chiffres du département américain de l’Agriculture.

Seules cinq races bovines communes sur 10 000 en Chine peuvent produire autant de lait qu’une super vache, ont déclaré les scientifiques, selon The Global Times.

Et parce que les bovins ne sont désignés comme super vaches qu’à la fin de leur vie, il est difficile de les élever une fois qu’ils ont été identifiés, a déclaré le chef de projet, Jin Yaping, selon le point de vente.

Jin a déclaré que son équipe avait “réincarné” les super vaches pour aider à renforcer la production laitière locale en Chine, qui a eu du mal à répondre à la demande intérieure au milieu de la flambée des coûts des aliments pour animaux. La Chine aussi dépend fortement de l’importation de bétail d’Europe.

L’équipe de Jin a utilisé des tissus provenant des oreilles des vaches pour fabriquer un premier lot de 120 embryons clonés, dont 42 % ont été fécondés avec succès chez des vaches porteuses et dont 17,5 % sont restés fertiles après 200 jours, a rapporté le Global Times.

Les scientifiques ont souligné comment l’un des veaux avait exactement le même motif de peau que son prédécesseur, a rapporté le point de vente.

“Nous prévoyons de prendre deux à trois ans pour constituer un troupeau composé de plus de 1 000 super vaches”, a déclaré Jin, selon The Global Times.

Jin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.