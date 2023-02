La Chine affirme avoir cloné 3 “super vaches”

Des scientifiques chinois ont réussi à cloner trois “super vaches” qui peuvent produire une quantité inhabituellement élevée de lait, ont rapporté les médias officiels, saluant cela comme une percée pour l’industrie laitière chinoise afin de réduire sa dépendance aux races importées.

Les trois veaux, élevés par des scientifiques de l’Université des sciences et technologies agricoles et forestières du Nord-Ouest, sont nés dans la région du Ningxia dans les semaines qui ont précédé le Nouvel An lunaire le 23 janvier, a rapporté le journal public Ningxia Daily.

Elles ont été clonées à partir de vaches très productives de la race Holstein Friesian, originaire des Pays-Bas. Les animaux choisis sont capables de produire 18 tonnes de lait par an, soit 100 tonnes de lait au cours de leur vie.

C’est près de 1,7 fois la quantité de lait produite par une vache moyenne aux États-Unis en 2021, selon le département américain de l’Agriculture.

Le premier des veaux clonés est né le 30 décembre par césarienne en raison de sa taille relativement importante de 56,7 kilogrammes (120 livres), a déclaré un responsable de la ville de Wulin dans le Ningxia au journal public Technology Daily.

Les scientifiques ont fabriqué 120 embryons clonés à partir des cellules de l’oreille des vaches hautement productives et les ont placés dans des vaches porteuses, selon le Technology Daily.

Jin Yaping, le scientifique principal du projet, a qualifié la naissance des “super vaches” de “percée” qui permet à la Chine de préserver les meilleures vaches “d’une manière économiquement réalisable”, a rapporté le journal d’État Global Times.

Seules cinq vaches sur 10 000 en Chine peuvent produire 100 tonnes de lait au cours de leur vie, ce qui en fait une ressource précieuse pour l’élevage. Mais certaines vaches très productives ne sont pas identifiées avant la fin de leur vie, ce qui rend difficile leur élevage, a déclaré Jin.

Selon le Global Times, jusqu’à 70 % des vaches laitières chinoises sont importées de l’étranger.

“Nous prévoyons de prendre deux à trois ans pour constituer un troupeau composé de plus de 1 000 super vaches, comme base solide pour lutter contre la dépendance de la Chine vis-à-vis des vaches laitières étrangères et le problème du risque d’être” étouffé “. [by supply chain disruptions]”, a déclaré Jin au journal.

Dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, les agriculteurs élèvent des clones avec des animaux conventionnels pour ajouter des caractéristiques souhaitables, telles qu’une production laitière élevée ou une résistance aux maladies, dans le pool génétique.

La Chine a fait des progrès significatifs dans le clonage animal ces dernières années.

L’année dernière, une société chinoise de clonage d’animaux a créé le premier loup arctique cloné au monde.

En 2017, des scientifiques chinois ont déclaré avoir produit du bétail cloné présentant une résistance accrue à la tuberculose bovine, un risque pour le bétail dans de nombreux pays.