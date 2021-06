La Chine affaiblit le yuan rmb par rapport au dollar américain pour la première fois en une semaine

BEIJING – La Chine tente de maîtriser le yuan alors qu’il atteint des sommets en trois ans par rapport au dollar américain.

Un yuan plus fort rend les produits chinois relativement plus chers pour les acheteurs étrangers et a suscité des inquiétudes quant à la compétitivité des exportations chinoises – un contributeur majeur à la croissance économique nationale.

Le yuan chinois s’est échangé légèrement contre le dollar américain mercredi après que la Banque populaire de Chine a fixé le point médian quotidien du yuan à 6,3773 contre le billet vert. Le mouvement a inversé six jours de bourse consécutifs de fixations plus fortes depuis le 24 mai, selon les données de Wind Information.

La PBOC a tenté de permettre au marché de jouer un plus grand rôle dans la détermination du taux de change du yuan. Mais la banque centrale conserve un certain contrôle grâce à des fixations quotidiennes à mi-parcours par rapport au dollar, permettant au yuan de monter ou de baisser de 2 % par rapport à ce niveau.

Le correctif plus faible fait suite à l’annonce de la banque centrale lundi soir qu’à partir du 15 juin, les institutions financières doivent augmenter le ratio de leurs dépôts en devises de 2 points de pourcentage – à 7% contre 5% actuellement. La hausse oblige les banques à conserver une plus grande partie de leurs avoirs en devises étrangères, réduisant ainsi le montant qui pourrait être utilisé pour influencer les taux de change.

Il s’agit de la première hausse de ce type en 14 ans depuis le changement précédent en mai 2007 – avant la crise financière – ont souligné les économistes. Ils estiment que cette décision réduira de 20 milliards de dollars la quantité de devises disponibles pour les transactions à long terme.