La Chine adopte une réglementation unique en son genre sur les “deepfakes”

La Chine introduira des règles régissant l’utilisation de la technologie de synthèse profonde en janvier 2023. Deepfakes, où l’intelligence artificielle est utilisée pour manipuler des images et des vidéos, est une préoccupation pour Pékin car elle renforce le contrôle sur le contenu en ligne.

En janvier, la Chine introduira une réglementation unique en son genre sur les “deepfakes”, renforçant le contrôle sur le contenu Internet.

Les deepfakes sont des images ou des vidéos générées ou modifiées de manière synthétique qui sont réalisées à l’aide d’une forme d’intelligence artificielle. La technologie peut être utilisée pour modifier une vidéo existante, par exemple en mettant le visage d’un politicien sur une vidéo existante ou même en créant un faux discours.

Le résultat est un média fabriqué qui semble être réel mais qui ne l’est pas.

Pékin a annoncé ses règles régissant les “technologies de synthèse profonde” plus tôt cette année et les a finalisées en décembre. Ils entreront en vigueur le 10 janvier.

Voici quelques-unes des principales dispositions :

Les utilisateurs doivent donner leur consentement si leur image doit être utilisée dans une technologie de synthèse profonde.

Les services de synthèse profonde ne peuvent pas utiliser la technologie pour diffuser de fausses nouvelles.

Les services Deepfake doivent authentifier la véritable identité des utilisateurs.

Le contenu synthétique doit avoir une notification quelconque pour informer les utilisateurs que l’image ou la vidéo a été modifiée par la technologie.

Le contenu qui va à l’encontre des lois en vigueur est interdit, tout comme le contenu qui met en danger la sécurité et les intérêts nationaux, porte atteinte à l’image nationale ou perturbe l’économie.

La puissante administration chinoise du cyberespace est le régulateur derrière ces règles.

Depuis la fin de 2020, la Chine a cherché à maîtriser le pouvoir des géants technologiques du pays et a introduit une réglementation radicale dans des domaines allant de l’antitrust à la protection des données. Mais il a également cherché à réglementer les technologies émergentes et est allé plus loin que tout autre pays dans ses règles technologiques.

Plus tôt cette année, la Chine a introduit une règle régissant la manière dont les entreprises technologiques peuvent utiliser des algorithmes de recommandation, dans une autre loi unique en son genre.