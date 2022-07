La Chine adopte une approche différente des NFT, voici comment

En Chine, les NFT ont des propriétés très éloignées de ce que l’on connaît en Occident. Afin d’éviter les dérives spéculatives des crypto-monnaies, ces “digital collectibles” – nom donné aux NFT en Chine – sont tenues de respecter certaines règles, comme le droit d’auteur et l’interdiction de revente. Bien qu’elle soit fondamentalement anti-cryptomonnaie, la Chine développe néanmoins des « objets de collection numériques », consciente de l’opportunité financière que cette industrie peut représenter. Pour le moment, les jetons non fongibles existent dans une sorte de zone grise. Le gouvernement n’a pas décidé d’interdire ces actifs, tant que cette technologie ne facilite pas les transactions en crypto-monnaie. Malgré cela, ils restent fortement réglementés et doivent répondre à un certain nombre d’exigences.

En Occident, un NFT est situé sur une chaîne publique de nœuds, ouverte à tous, et garantissant ainsi l’intégrité de ces données. Chacun peut donc participer à la construction d’un réseau, lire les données d’une œuvre numérique ou effectuer des transactions sur la blockchain. De plus, le réseau est décentralisé, c’est-à-dire qu’il n’est pas régi par une institution ou un propriétaire. En Chine, ces « objets de collection numériques » ne sont disponibles que sur des chaînes de blocs privées qui font partie du propre réseau de chaînes de blocs chinois, développé spécifiquement par le pays.

Éviter la spéculation

Une autre différence majeure qui pourrait intéresser de nombreux artistes occidentaux est l’obligation de faire passer l’œuvre par un audit de contenu avant publication. Ce type de processus de « copyright » permet à de nombreux artistes de vendre leurs œuvres directement sur les différentes plateformes. Cependant, le système n’est toujours pas parfait et de nombreux artistes ont signalé des incidents.

Évidemment, les paiements en crypto-monnaie sont interdits, et seules les transactions en yuan sont autorisées pour le moment. De plus, une fois l’objet numérique acquis sur une plateforme d’échange, il est impossible pour le nouveau propriétaire de le revendre. Il est donc difficile d’acquérir une œuvre d’art à des fins de spéculation. Cependant, il est possible de revendre certains objets après avoir rempli une période de détention.

Les œuvres sont pour la plupart liées au patrimoine culturel chinois, avec différentes figures historiques ou divers lieux symboliques significatifs pour les habitants du pays. De plus, la Chine transforme les collections culturelles de ses musées en objets numériques. L’objectif est de rendre son art et sa culture plus accessibles tout en créant de nouvelles sources de revenus pour ses musées.

Les « objets de collection numériques » sont pris en charge par divers grands géants chinois de la technologie, tels qu’Alibaba et Tencent. Signe de leur attrait, le nombre de plateformes dédiées aux NFT a quintuplé depuis début 2022. Il n’y a pas moins de 500 plateformes d’échange actuellement en activité en Chine, selon un rapport relayé par un journal chinois en juin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.