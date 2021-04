Dans une mise à jour quotidienne publiée vendredi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé que 211 millions de vaccins avaient été administrés à travers le pays au 22 avril. Ce chiffre équivaut à environ 14 doses pour 100 personnes, bien que certaines personnes aient déjà eu leur deuxième injection.

En termes de nombre total de vaccins distribués, le chiffre de la Chine n’est amélioré que par les États-Unis où 219 millions de vaccins ont été administrés. Cela équivaut à 64 doses pour 100 personnes. Environ 90 millions des injections distribuées aux États-Unis étaient des secondes doses.

Plus tôt cette semaine, Zheng Zhongwei, directeur du Centre de développement pour la science et la technologie médicales de la Commission nationale de la santé (NHC), a admis que la Chine luttait pour surmonter les pénuries de vaccins dans certaines régions, mais a déclaré que l’offre intérieure devrait augmenter dans les mois à venir.

«À l’heure actuelle, l’approvisionnement en vaccins au niveau national est relativement restreint, mais à partir de mai, en particulier après juin, la situation de l’approvisionnement en vaccins s’améliorera considérablement» il a dit. Zheng a déclaré au Global Times que la Chine espérait produire 3 milliards de coups de Covid-19 cette année et augmenter sa capacité de production à 5 milliards.

Le Global Times a signalé des pénuries de vaccins dans la province de Hainan, la province du Guangdong et la province du Shaanxi plus tôt en avril, un certain nombre d’autorités sanitaires ayant retardé l’administration des deuxièmes injections ou la fermeture complète des installations de vaccination. L’agence de presse publique a déclaré que la Chine avait l’intention de vacciner environ 560 millions de personnes d’ici la fin du mois de juin.

