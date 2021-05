La Chine administre 400 millions de jabs Covid-19 dans une nouvelle étape, le chef des vaccins confiant peut être réutilisé pour de nouvelles variantes

Lundi, une mise à jour de la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que 406,93 millions de doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées dimanche, contre 399,29 millions la veille.

Les dernières données montrent que la Chine a maintenant administré 100 millions de vaccins de plus que tout autre pays, y compris les États-Unis, où le rythme des vaccinations semble ralentir.

La nation de 1,4 milliard d’habitants a encore du chemin à parcourir, n’ayant administré qu’environ 27 vaccins pour 100 citoyens. En comparaison, les États-Unis en ont administré environ 80 pour 100. La majorité des vaccins déployés aux États-Unis et en Chine nécessitent deux doses.

Vendredi, Shao Yiming, expert en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC), a rassuré les gens que Pékin serait en mesure d’ajuster et de fabriquer rapidement ses vaccins pour s’attaquer aux nouvelles variantes de Covid-19, y compris la souche qui est de plus en plus proéminente sur le sous-continent indien.

«Nous sommes capables de mettre à jour le vaccin tant que les données et la recherche montrent qu’il est nécessaire de le faire», Shao a déclaré, ajoutant qu’ils avaient collecté des données sur la variante indienne.

Le chef des vaccins a déclaré que les injections pourraient être rendues plus efficaces contre les variantes émergentes simplement en modifiant les composants pendant la production.

L’efficacité des vaccins fabriqués en Chine a déjà suscité des inquiétudes, mais un vaccin produit par le fabricant de médicaments d’État chinois Sinopharm a été approuvé pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé le 8 mai.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!