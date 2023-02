La Chine admet que le vol d’espionnage repéré au-dessus de l’Amérique latine est le leur, affirme qu’il a “dévié” de sa trajectoire

La Chine a admis lundi qu’un deuxième ballon repéré au-dessus de l’Amérique latine lui appartenait, alléguant que l’avion était de nature “civile” et avait été dévié en raison des conditions météorologiques et de sa “capacité d’auto-direction limitée”.

La révélation du ministère chinois des Affaires étrangères intervient moins de 48 heures après que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois au-dessus de l’océan Atlantique. Un porte-parole du Pentagone a déclaré vendredi à Fox News qu'”un autre ballon de surveillance chinois” avait été repéré “en transit en Amérique latine”.

“En ce qui concerne le ballon au-dessus de l’Amérique latine, il a été vérifié que le dirigeable sans pilote provient de Chine, de nature civile et utilisé pour des essais en vol”, a déclaré lundi à la presse Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

“Affecté par la météo et avec une capacité d’auto-direction limitée, le dirigeable a dévié loin de sa trajectoire prévue et est entré dans l’espace aérien d’Amérique latine et des Caraïbes”, a-t-elle poursuivi.

“La Chine est un pays responsable et agit toujours en stricte conformité avec le droit international. Nous avons informé les parties concernées”, a également déclaré Mao. “Il est correctement géré et ne constituera une menace pour aucun pays.”

Samedi, l’armée de l’air colombienne a déclaré avoir repéré un objet avec “des caractéristiques similaires à celles d’un ballon” survolant son territoire à une altitude de 55 000 pieds à une vitesse d’environ 30 mph, selon Reuters.

“Il a été déterminé qu’il ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale”, aurait déclaré l’armée de l’air.

Le Costa Rica a également informé les avions jeudi après avoir reçu des informations faisant état d’un ballon voyageant dans son espace aérien.

“C’était la même chose que tout le monde a vu, une boule blanche”, a déclaré à Reuters Fernando Naranjo, directeur de l’aviation civile du Costa Rica.

