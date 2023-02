La Chine admet que le 2e ballon de surveillance survolant l’Amérique latine lui appartient – ​​National

Lors d’un point de presse lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a confirmé pour la première fois qu’un gros ballon blanc transitant par l’espace aérien latino-américain est un navire chinois.

L’armée de l’air colombienne suit le ballon depuis vendredi, bien que la nouvelle de sa présence ait été largement éclipsée par un autre ballon de surveillance chinois qui a fait la une des journaux la semaine dernière lors de son passage au-dessus du continent américain. Des sources ont déclaré à Global News que le navire – un ballon espion présumé – également passé du temps dans l’espace aérien canadien.

Ce ballon a été abattu au large de la Caroline samedi et des plongeurs américains travaillent actuellement à récupérer l’épave. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident et que le ballon était un avion civil.

La Chine menace de représailles après que les États-Unis ont abattu un ballon espion



Mao a confirmé lundi que le ballon au-dessus de l’Amérique latine est chinois, et l’a également décrit comme un avion civil.

“Affecté par les conditions météorologiques et en raison de sa capacité de maîtrise de soi limitée, le dirigeable a gravement dévié de sa route établie et est entré par accident dans l’espace de l’Amérique latine et des Caraïbes”, a déclaré Mao.

« La Chine est un pays responsable. Nous avons toujours strictement respecté le droit international. Nous avons informé toutes les parties concernées et géré de manière appropriée la situation, qui ne représentait aucune menace pour aucun pays. »

Biden dit que l’armée américaine a abattu un ballon espion chinois présumé



Au cours du week-end, l’armée de l’air colombienne a annoncé qu’elle avait repéré un gros ballon volant au-dessus du nord du pays et l’avait suivi jusqu’à ce qu’il quitte son espace aérien. L’armée de l’air n’a pas identifié le ballon comme étant chinois à l’époque, mais a noté qu’il ne représentait aucune menace.

« Il a été déterminé que cet élément ne représentait pas une menace pour la sécurité et la défense nationales, ainsi que pour la sécurité aérienne », L’armée de l’air colombienne a déclaré dans le communiqué en espagnol.

L’Autorité de l’aviation civile du Costa Rica a également repéré le ballon au-dessus de son espace aérien, CNN a rapporté.

La question de ces ballons de surveillance, et de savoir s’ils ont été utilisés pour la recherche météorologique – ou pour espionner des sites militaires aux États-Unis et au Canada – a creusé un autre fossé entre la Chine et l’Occident.

Pourquoi la Chine utilise-t-elle un ballon espion à l’ère de la technologie de pointe ?



Mais selon David Cohen, l’ambassadeur américain au Canada, ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit.

“Ce n’est pas la première fois que ce type d’appareil flotte au-dessus des États-Unis”, a déclaré Cohen, s’exprimant dans une interview avec Le bloc Ouest hôte Mercedes Stephenson, diffusé dimanche. “C’est arrivé auparavant.”

En fait, les tentatives de surveillance croissantes de la Chine et de la Russie se produisent régulièrement, a expliqué l’ambassadeur.

“Ils ont des satellites à basse altitude qui prennent constamment des photos de tous les États-Unis et de tout le Canada, d’ailleurs”, a déclaré Cohen.

Les spectateurs auraient également « tort » de penser que le ballon représente une sorte d’escalade significative de la part de la Chine, a poursuivi Cohen, ajoutant qu’ils « n’en avaient tout simplement pas entendu parler auparavant ».

Au contraire, l’incident doit être traité comme un rappel d’être “vigilant” en ce qui concerne la Chine.

“La Chine n’est pas un pays avec lequel il faut jouer”, a déclaré Cohen. “La Chine est une menace potentielle et doit être surveillée en permanence.”

En réponse à la chute par les États-Unis du ballon espion présumé, le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng a déclaré qu’il avait déposé une plainte officielle auprès de l’ambassade des États-Unis dimanche – qualifiant l’incident d'”attaque américaine contre un dirigeable sans pilote civil chinois par la force militaire”.

“Cependant, les États-Unis ont fait la sourde oreille et ont insisté sur le recours aveugle à la force contre le dirigeable civil qui était sur le point de quitter l’espace aérien des États-Unis, ont manifestement réagi de manière excessive et ont gravement violé l’esprit du droit international et de la pratique internationale”, a déclaré Xie.

La présence du ballon dans le ciel au-dessus des États-Unis a porté un coup sévère aux relations américano-chinoises déjà tendues, qui sont dans une spirale descendante depuis des années. Cela a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler brusquement un voyage à Pékin à fort enjeu visant à apaiser les tensions.

“Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines depuis la réunion de Bali”, a déclaré Xie, faisant référence à une récente réunion entre Biden et son homologue chinois, Xi Jinping, en Indonésie. beaucoup espéraient créer une dynamique positive pour améliorer les liens qui ont plongé à leur plus bas niveau depuis des années.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao, a également répété l’insistance de la Chine sur le fait que l’objet était un ballon civil destiné à la recherche météorologique, qu’il avait peu de capacité à se diriger et qu’il est entré dans l’espace aérien américain en s’écartant accidentellement de sa trajectoire. Elle n’a pas non plus précisé quelles mesures supplémentaires la Chine entendait prendre en réponse à la gestion du problème par Washington et à l’annulation du voyage de Blinken, ce qui aurait fait de lui le plus haut responsable américain à visiter depuis le début de la pandémie de COVID-19.

“Nous avons déclaré qu’il s’agissait d’un incident totalement isolé et accidentel causé par un cas de force majeure, mais les États-Unis ont tout de même exagéré l’incident et ont même utilisé la force pour attaquer”, a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien. “C’est une action inacceptable et irresponsable.”

Des ballons supposés ou connus pour être chinois ont également été repérés au Japon. Le secrétaire en chef adjoint du cabinet japonais, Yoshihiko Isozaki, a déclaré lundi aux journalistes qu’un objet volant similaire à celui abattu par les États-Unis avait été repéré au moins deux fois au-dessus du nord du Japon depuis 2020.

– Avec des fichiers de Rachel Gilmore de Global News et de l’Associated Press