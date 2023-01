La Chine admet que 60 000 personnes sont mortes de Covid en un mois seulement dans l’horreur 1 000% d’augmentation alors que le virus se déchaîne

La CHINE a admis que 60 000 personnes sont mortes de Covid en un mois seulement alors que le virus se propage à travers le pays.

Le nombre surprenant de morts est le premier chiffre officiel à être publié depuis que le pays a levé de manière spectaculaire presque toutes ses restrictions draconiennes le mois dernier.

Et cela marque une énorme augmentation de 1 000 % par rapport au dernier bilan officiel de 5 272 morts de Covid en Chine le 8 janvier.

L’annonce intervient après que le gouvernement chinois a été accusé de dissimuler la véritable ampleur de la pandémie.

Des images satellites ont montré des crématoriums totalement débordés, avec des informations faisant état de familles faisant la queue pendant la nuit pour des créneaux de crémation et obligées d’organiser des funérailles de deux minutes.

Des personnes en deuil dévastées ont même été forcées de brûler leurs propres êtres chers décédés alors que des images montraient des morgues remplies de sacs mortuaires et des entrepôts remplis de cercueils.

La Chine a déclaré que 59 938 personnes sont décédées dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier – avec un âge moyen de 80,3 ans.

Les responsables ont déclaré que 5 503 étaient causés par une insuffisance de la fonction respiratoire de Covid, tandis que 54 435 provenaient à la fois de maladies sous-jacentes et de Covid.

La Chine a déclaré que les “décès liés à Covid” se sont produits dans les hôpitaux – ce qui signifie qu’encore plus auraient pu mourir à la maison.

Le pays a abandonné sa politique “zéro-Covid” très impopulaire début décembre.

La stratégie a été défendue par le président Xi Jinping et a connu certains des verrouillages les plus stricts au monde.

Mais après une vague de protestations furieuses à l’échelle nationale, la Chine a fait volte-face.

Pékin a maintenant insisté sur le fait que le “pic d’urgence” de la dernière poussée de Covid semble être passé.

Jiao Yahui, directeur du département des affaires médicales de la Commission nationale de la santé, a déclaré : « Le nombre de visiteurs des cliniques de fièvre est généralement à la baisse après avoir atteint un pic, tant dans les villes que dans les zones rurales.

Jiao a indiqué que le nombre de patients dans les hôpitaux diminuait également.

Le mois dernier, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que seuls les patients Covid qui meurent d’une insuffisance respiratoire seraient pris en compte dans le bilan officiel des décès.

Mais selon une étude de l’Université de Pékin, quelque 900 millions de personnes en Chine auraient été infectées par le Covid au 11 janvier.

Le rapport estime que 64% de la population chinoise est porteuse du virus.

Et un épidémiologiste chinois de premier plan a averti que les cas augmenteraient dans la Chine rurale au cours du nouvel an lunaire.

Cela survient après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la Chine sous-déclarait fortement les décès de Covid.

Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré : « Nous continuons de demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage viral en temps réel plus complet.

“L’OMS est préoccupée par le risque pour la vie en Chine et a réitéré l’importance de la vaccination, y compris des doses de rappel, pour se protéger contre l’hospitalisation, les maladies graves et la mort.”

Lors d’un briefing jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que Pékin partageait les données de Covid “de manière opportune, ouverte et transparente conformément à la loi”.