La Chine admet officiellement des victimes lors de l’affrontement de l’année dernière avec l’Inde alors que deux pays poursuivent leur désengagement à la frontière contestée

L’armée chinoise a officiellement reconnu les pertes qu’elle a subies lors de l’affrontement meurtrier à la frontière avec les troupes indiennes en juin dernier, révélant que quatre soldats ont été tués et un gravement blessé lors de l’incident.

Les victimes ont été révélées dans un long article revisitant l’incident dans l’ouest de l’Himalaya et publié vendredi par le journal officiel de l’armée chinoise, le Quotidien de l’Armée de libération du peuple (PLA).

La pièce nomme cinq soldats et officiers, dont quatre sont morts et un a été grièvement blessé. Il donne la perspective chinoise de l’affrontement frontalier, en rejetant carrément le blâme sur l’Inde et en déclarant que c’était «Militaire étrangère» qui a tendu une embuscade à l’unité chinoise. La force adverse a attaqué les troupes chinoises avec « Tuyaux en acier, clubs et pierres », mais a finalement été forcé de fuir, lit-on dans l’article.

L’article a néanmoins pris un ton quelque peu conciliant, car il ne nommait pas explicitement l’armée indienne, se référant plutôt aux auteurs comme «Militaire étrangère», et se concentrait principalement sur la louange des propres soldats chinois et leurs actions pour défendre leur patrie.

Selon le récit officiel indien de l’incident, 20 des soldats indiens ont été tués lors de l’affrontement. Alors que la Chine est restée discrète sur son propre bilan pendant des mois, les médias indiens ont affirmé que Pékin avait subi plus de pertes que son adversaire lors de l’affrontement.

Le silence de la Chine sur l’ampleur de ses pertes a finalement été brisé lorsque les deux pays ont conclu un accord de désengagement et ont commencé à retirer leurs troupes respectives à la frontière contestée, officiellement connue sous le nom de ligne de contrôle effectif.

Le bras de fer amère entre les deux nations avait duré près d’un an, à partir d’avril dernier, lorsque New Delhi a accusé Pékin de faire avancer ses troupes le long de la frontière de facto et de construire activement de nouvelles infrastructures. Cependant, la Chine a toujours nié de telles allégations, insistant sur le fait que toutes les activités qu’elle a menées se sont déroulées uniquement sur son propre territoire, et a à la place attribué la responsabilité des tensions à l’Inde.

