La Chine achève une autre partie de sa propre station spatiale

GUANGZHOU, Chine – La Chine a achevé une autre partie importante de sa propre station spatiale, le dernier d’une série de projets extraterrestres ambitieux de la deuxième économie mondiale.

La fusée Long March 7 transportant le vaisseau spatial cargo Tianzhou-2 a décollé samedi à 20 h 55, heure locale, du site de lancement de Wenchang, selon l’agence China Manned Space.

Aux petites heures du dimanche matin, Tianzhou-2 s’est amarré au module central de la station spatiale appelée Tianhe.

La station spatiale chinoise sera composée de trois modules comprenant le « noyau » de Tianhe, un vaisseau cargo comme Tianzhou-2 et des laboratoires. La Chine effectuera 11 missions cette année et l’an prochain pour achever la construction de la station spatiale, et apporter également des astronautes et des fournitures. La station spatiale devrait entrer en service en 2022.