La Chine achète toujours du matériel d’ADN américain pour le Xinjiang malgré les blocages

La police de la région chinoise du Xinjiang achète toujours pour des centaines de milliers de dollars d’équipement ADN américain malgré les avertissements du gouvernement américain selon lesquels la vente de ces technologies pourrait être utilisée pour permettre des violations des droits humains dans la région.

Le gouvernement américain a tenté d’empêcher la vente de séquenceurs d’ADN, de kits de test et d’autres produits fabriqués par des entreprises américaines à la police du Xinjiang pendant des années, alors que des scientifiques et des groupes de défense des droits de l’homme craignaient que les autorités puissent utiliser les outils pour construire des systèmes pour suivre les gens. En 2019, l’administration Trump a interdit la vente de produits américains à la plupart des forces de l’ordre du Xinjiang, à moins que les entreprises n’obtiennent une licence. Et en 2020, Washington averti que les entreprises vendant des technologies biométriques et d’autres produits au Xinjiang doivent être conscientes des « risques réputationnels, économiques et juridiques ».

Mais les documents d’approvisionnement et les contrats du gouvernement chinois examinés par le New York Times montrent que les marchandises fabriquées par deux sociétés américaines – Thermo Fisher et Promega – ont continué à affluer dans la région, où un million ou plus d’habitants, principalement des Ouïghours musulmans, ont été incarcérés dans camps d’internement. Les ventes se font par l’intermédiaire d’entreprises chinoises qui achètent les produits et les revendent à la police du Xinjiang.

Il n’est pas clair comment les entreprises chinoises ont acquis l’équipement, et les documents ne montrent pas que l’une ou l’autre des entreprises américaines a effectué des ventes directes à l’une des entreprises chinoises. Pourtant, les experts affirment que le fait que la police du Xinjiang continue d’acquérir et d’utiliser des équipements ADN fabriqués aux États-Unis soulève des questions sur la diligence des entreprises quant à la destination de leurs produits.