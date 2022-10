La Chine accusée d’utiliser des bases à l’étranger pour cibler des dissidents

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – La Chine aurait établi des dizaines de «commissariats de police à l’étranger» dans des pays du monde entier dont les militants craignent qu’ils ne soient utilisés pour suivre et harceler les dissidents dans le cadre de la répression de Pékin contre la corruption.

Les informations sur les avant-postes ont souligné les préoccupations concernant l’influence du Parti communiste chinois au pouvoir sur ses citoyens à l’étranger, parfois d’une manière jugée illégale par d’autres pays, ainsi que la sape des institutions démocratiques et le vol de secrets économiques et politiques par des organismes affiliés à l’un -État parti.

Le groupe non gouvernemental espagnol Safeguard Defenders a publié le mois dernier un rapport intitulé « 110 Overseas. Chinese Transnational Policing Gone Wild » qui se concentrait sur les stations étrangères.

Le gouvernement néerlandais a déclaré cette semaine qu’il examinait si deux de ces stations – l’une un bureau virtuel à Amsterdam et l’autre à une adresse physique à Rotterdam – étaient établies aux Pays-Bas.

« Nous enquêtons sur les activités de ces soi-disant centres de police. Une fois qu’il y aura plus de clarté sur la question, nous déciderons des mesures appropriées », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué envoyé à l’Associated Press. “Nous n’avons pas été informés de ces centres par la voie diplomatique.”

Le ministère a ajouté : « Si les développements décrits dans le rapport de Safeguard Defenders menacent de renforcer les sentiments d’intimidation et de menaces au sein de la communauté chinoise néerlandaise, c’est une mauvaise chose, et le gouvernement est d’avis que des mesures doivent être prises contre cela. .”

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré jeudi que “les autorités chinoises de sécurité publique observent strictement le droit international et respectent pleinement la souveraineté judiciaire des autres pays”.

Un jour plus tôt, un autre porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a également nié que Pékin faisait quoi que ce soit de mal, appelant les stations-service des avant-postes pour les Chinois à l’étranger.

« En raison de l’impact du COVID-19, de nombreux Chinois à l’étranger ne peuvent pas retourner en Chine à temps pour traiter des questions telles que le renouvellement du permis de conduire. Afin de les aider, les gouvernements locaux chinois concernés ont ouvert des plateformes de services en ligne, aidant principalement les ressortissants chinois dans le besoin à gérer les examens physiques et les changements de permis de conduire », a déclaré Wang.

Wang a ajouté que la Chine avait également réprimé ce qu’il appelait les crimes transnationaux, mais a déclaré que l’opération avait été menée conformément au droit international.

L’exécutif de l’Union européenne, à qui on a demandé s’il était au courant que d’autres pays de l’UE se plaignaient de l’installation par la Chine de postes de police sur leur sol, a déclaré jeudi ne pas disposer d’informations précises. La Commission européenne a déclaré qu’il appartenait aux pays membres d’enquêter sur de telles allégations car il s’agirait d’une question de souveraineté nationale.

En Tanzanie, la police et l’ambassade de Chine ont nié la présence d’un poste de police dirigé par des Chinois dans le centre commercial et l’ancienne capitale du pays, Dar es Salaam, après que la BBC en ait parlé la semaine dernière.

“Vous fabriquez des histoires”, a tweeté l’ambassade, qualifiant le rapport d’exemple de désinformation visant à diviser les relations sino-africaines. Un porte-parole de la police a envoyé à l’AP une copie du démenti de la Chine en réponse aux questions jeudi.

Au cours de sa décennie au pouvoir, le président chinois Xi Jinping a poussé une campagne anti-corruption implacable qui a vu des dizaines de millions de cadres du Parti communiste enquêter et s’étendre à l’étranger via une paire de campagnes connues sous le nom de Sky Net et Fox Hunt. Tous deux sont chargés de localiser des fonctionnaires prétendument corrompus qui ont fui à l’étranger et de les convaincre de retourner en Chine avec leurs biens publics volés.

Depuis que la Chine a commencé à s’ouvrir dans les années 1980, la corruption a été un problème majeur parmi ceux qui avaient accès aux fonds et ressources de l’État avec peu de garanties en place, et l’argent était souvent éparpillé à l’étranger, en particulier aux États-Unis et dans d’autres pays sans traités d’extradition avec la Chine. .

Pourtant, comme pour la campagne nationale anti-corruption, Sky Net et Fox Hunt sont souvent considérés comme ciblant des opposants politiques ou des personnes accusées de crimes à caractère idéologique non reconnus dans d’autres pays. La Chine est également accusée d’avoir recours à des méthodes coercitives telles que des menaces contre des membres de la famille encore en Chine et même d’interdire aux membres de la famille qui sont des ressortissants étrangers de quitter la Chine après avoir effectué des voyages dans le pays.

Le succès des campagnes n’est pas clair. Les États-Unis se sont plaints que la Chine a fourni des listes de noms contenant peu ou pas d’informations corroborantes sur ce dont ils sont accusés ou sur l’endroit où ils vivraient. La Chine a également été accusée d’avoir envoyé des agents aux États-Unis pour rencontrer directement des personnes recherchées afin d’augmenter le niveau d’intimidation.

Les campagnes ont commencé peu après l’ascension de Xi au poste de chef du Parti communiste en 2012, et un article d’avril dans le journal officiel China Daily a déclaré que Fox Hunt et Sky Net avaient été renouvelés pour 2022, affirmant que l’année dernière, ils avaient entraîné le retour de 1 273 fugitifs et le récupération de l’équivalent d’environ 2,7 milliards de dollars.

« La chasse aux fugitifs à l’étranger est une extension de la lutte contre la corruption dans le pays, et ce sont les deux domaines de la lutte contre la corruption. Les deux sont étroitement liés et s’influencent mutuellement », a déclaré le journal, citant Zhuang Deshui, directeur adjoint du Centre de recherche sur le gouvernement propre de la prestigieuse université de Pékin à Pékin.

The Associated Press