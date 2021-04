25 avions PLA (Y-8 ASW * 2, KJ-500 AEW & C, J-10 * 4, J-16 * 14 et H-6K * 4) sont entrés #Taïwanau sud-ouest de l’ADIZ le 12 avril 2021. Veuillez consulter notre site officiel pour plus d’informations: https://t.co/Lv5b0tXxvFpic.twitter.com/gPG3CKYpf9

– 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 12 avril 2021