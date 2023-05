Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’ancienne Premier ministre britannique Liz Truss a été vivement critiquée par Pékin alors qu’elle utilisait un discours à Taïwan mercredi pour avertir de la menace que la Chine représente à la fois pour l’île et pour l’Occident.

S’exprimant dans le cadre d’une visite de cinq jours sur l’île qui a ébranlé le gouvernement de Pékin, Mme Truss a déclaré aux journalistes : « Il est absolument clair que le président Xi [Jinping of China] a l’ambition de prendre Taïwan.

Elle a poursuivi: « Maintenant, nous ne savons pas exactement quand cela pourrait avoir lieu, nous ne savons pas non plus comment, et je pense que la préférence du président Xi et du Parti communiste chinois serait de le faire d’une manière qui n’implique pas le recours à la force, mais je pense certainement qu’ils seraient prêts à recourir à la force si nécessaire.

« Tout ce que nous pouvons faire, ceux d’entre nous qui croient en la liberté et la démocratie, c’est nous assurer que Taïwan est aussi protégé que possible et le gouvernement chinois comprendrait qu’il y aurait de graves conséquences s’il tentait de prendre Taïwan par la force. »

Mme Truss, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni pendant 44 jours, est le premier dirigeant britannique à se rendre à Taïwan depuis Margaret Thatcher en 1996.

Dans une allocution à Taipei, elle a déclaré qu’« il y a ceux qui disent qu’ils ne veulent pas d’une autre guerre froide ».

« Mais ce n’est pas un choix que nous sommes en mesure de faire. Parce que la Chine s’est déjà lancée dans une campagne d’autosuffisance, que nous voulions ou non nous découpler de son économie.

« La Chine développe sa marine à un rythme alarmant et entreprend le plus grand renforcement militaire de l’histoire en temps de paix. Ils ont déjà formé des alliances avec d’autres nations qui veulent voir le monde libre en déclin. Ils ont déjà fait un choix sur leur stratégie. Le seul choix que nous avons est d’apaiser et d’accommoder – ou de prendre des mesures pour prévenir les conflits. »

Dans un communiqué publié le matin avant le discours de Mme Truss, le gouvernement chinois a qualifié sa visite de « coup politique dangereux ».

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Londres a déclaré que le voyage de Mme Truss était un « spectacle politique dangereux qui ne fera que nuire au Royaume-Uni ».

La déclaration ajoute : « Nous exhortons la politicienne britannique concernée à corriger ses actes répréhensibles, à cesser de faire des spectacles politiques avec la question de Taiwan et à cesser de connivence et de soutenir les forces sécessionnistes de ‘l’indépendance de Taiwan' ».

Taïwan est autonome depuis une guerre civile avec le continent après la Seconde Guerre mondiale. Pékin revendique l’île comme une province séparatiste et M. Xi s’est précédemment engagé à la « réunifier » avec la Chine continentale, tout en faisant pression sur d’autres pays pour qu’ils maintiennent des relations diplomatiques avec Taipei.

Mme Truss rencontre le président taïwanais Tsai Ing-wen lors de sa visite, Radio Taïwan Internationale signalé. Cependant, le gouvernement n’a pas encore confirmé la réunion.

De retour chez elle au Royaume-Uni, la visite de Mme Truss à Taïwan a été qualifiée de « pire forme de diplomatie Instagram » par une collègue conservatrice, la députée Alicia Kearns.

La Chine a marqué ses précédentes visites de haut niveau sur l’île par de grandes démonstrations de puissance militaire. L’année dernière, à la suite de la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Pékin a organisé plusieurs jours d’exercices militaires à tir réel sans précédent et de tests de missiles au-dessus de Taïwan.