La République populaire de Chine accuse l’armée américaine d’interférer avec des exercices navals menant à une rencontre aérienne que les Américains ont qualifiée de « dangereuse ».

La controverse entoure une confrontation dans le ciel au-dessus de la mer de Chine méridionale lorsqu’un pilote chinois a survolé l’avant d’un avion de reconnaissance de l’armée de l’air.

Le Commandement indo-pacifique américain affirme qu’un pilote chinois pilotant un avion de chasse J-16 était responsable de l’incident lorsqu’il a « exécuté une manœuvre inutilement agressive » en interceptant un avion RC-135 de l’US Air Force.

Le ministère chinois de la Défense a contesté la version américaine des événements et a affirmé qu’avant l’incident aérien, l’armée américaine espionnait et interférait avec les exercices navals de l’Armée populaire de libération.

Le ministère a déclaré mercredi que leur armée « a organisé les forces aériennes pour suivre et surveiller l’ensemble du processus, l’a traité conformément aux lois et règlements et a agi de manière professionnelle ».

Le porte-parole du Southern Theatre Command, le colonel principal Zhang Nandong, a vivement critiqué la marine et l’armée de l’air américaines, faisant référence à des lois internationales non spécifiées.

« Nous exhortons solennellement les États-Unis à restreindre consciencieusement les actions des forces navales et aériennes de première ligne, à respecter strictement les lois internationales et les accords pertinents, et à prévenir les accidents en mer et dans les airs », a déclaré Zhang.

« Sinon, les États-Unis en supporteront toutes les conséquences », a-t-il ajouté.

« Le RC-135 menait des opérations sûres et de routine au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international, conformément au droit international », a déclaré la partie américaine.

La déclaration poursuit : « Nous attendons de tous les pays de la région indo-pacifique qu’ils utilisent l’espace aérien international en toute sécurité et conformément au droit international ».

La Chine revendique la majorité du territoire de la mer de Chine méridionale, bien que cette possession territoriale soit contestée par les États-Unis et Taiwan voisin.