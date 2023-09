La Chine accuse les États-Unis d’être un « empire du mensonge » en réponse au rapport du Département d’État

La Chine a riposté à un rapport de désinformation du Département d’État américain et accusé Washington de diffuser des mensonges et de la propagande à l’échelle mondiale.

La Chine a accusé samedi les Etats-Unis d’être un « empire du mensonge », ripostant après qu’un rapport du Département d’Etat ait affirmé que Pékin dépensait des milliards de dollars pour propager la désinformation à l’échelle mondiale.

Le rapport, publié jeudi par le Global Engagement Center du Département d’État américain, accuse la Chine de financer la propagande, la désinformation et la censure tout en renforçant les nouvelles positives sur le pays et ses dirigeants communistes.

Un haut responsable du centre a déclaré que si rien n’était fait, cela pourrait entraîner « une destruction lente et régulière des valeurs démocratiques ».

Pékin a répondu en alléguant que le rapport lui-même constituait « de la désinformation car il déforme les faits et la vérité ».

« Ce sont les États-Unis qui ont inventé la militarisation de l’espace mondial de l’information », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle Xinhua.

La déclaration disait :

Les faits ont prouvé à maintes reprises que les États-Unis sont un « empire du mensonge » de bout en bout.

Le rapport du Département d’État affirme que la Chine supprime les informations qui vont à l’encontre de sa position sur des questions controversées telles que son bilan en matière de droits de l’homme, en particulier au Xinjiang.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait référence à « un énorme mensonge inventé pour diffamer la politique chinoise au Xinjiang ».

Pékin a rejeté à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles il aurait incarcéré plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans un réseau de centres de détention dans la région du nord-ouest.

« De plus en plus de gens dans le monde ont déjà compris la vilaine tentative des États-Unis de perpétuer leur suprématie en incorporant des mensonges dans les « habits neufs de l’empereur » et en diffamant les autres », a déclaré le porte-parole du ministère.