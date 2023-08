La Chine accuse les États-Unis d’essayer de bloquer son développement et exige que les restrictions technologiques soient abrogées

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La Chine a accusé jeudi Washington d’essayer de bloquer son développement après que le président Joe Biden a intensifié une querelle sur la technologie et la sécurité en resserrant les contrôles sur les investissements américains qui pourraient aider Pékin à développer son armée.

Le ministère des Affaires étrangères a accusé l’administration Biden de poursuivre « l’hégémonie technologique » et a demandé à Washington de « révoquer immédiatement sa décision erronée ». Il a averti que les dernières restrictions dans un conflit qui s’étend sur le développement industriel de Pékin nuiraient aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Une commande signée par Biden mercredi vise les puces informatiques avancées, la microélectronique, les technologies de l’information quantique et l’intelligence artificielle. L’ordre indique qu’il veut limiter les investissements américains dans les industries qui pourraient aider à développer l’aile armée du Parti communiste au pouvoir.

L’ordonnance s’ajoute aux restrictions qui limitent l’accès chinois aux puces de processeur américaines utilisées dans les smartphones, l’intelligence artificielle et d’autres technologies pour des raisons de sécurité. Des dizaines d’entreprises chinoises qui, selon Washington, sont liées à la modernisation militaire sont exclues des marchés financiers américains.

Le « véritable objectif de Washington est de priver la Chine de ses droits de développement et de maintenir sa propre hégémonie », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

La Chine « sauvegardera résolument ses propres droits et intérêts », a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué séparé, mais il n’a donné aucune indication sur d’éventuelles représailles. Pékin a fait des commentaires similaires après les précédentes restrictions commerciales américaines, mais ne prend généralement aucune mesure.

Jeudi, lors d’une collecte de fonds pour sa campagne de réélection dans l’Utah, Biden a évoqué le problème, déclarant « nous devons traiter avec la Chine » et qualifiant ce pays de « bombe à retardement dans de nombreux cas », tout en précisant qu’il ne cherchait pas un combat.

« Ils ont des problèmes », a déclaré Biden. « Et ce n’est pas bon parce que quand les méchants ont des problèmes, ils font de mauvaises choses. »

Il n’a pas précisé.

L’administration Biden a imposé des sanctions tout en essayant de relancer les relations américano-chinoises qui sont à leur plus bas niveau depuis des décennies en raison de différends sur la sécurité, les droits de l’homme, la technologie, le traitement de Hong Kong par Taïwan et Pékin.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’est rendue à Pékin en juillet et a déclaré que la communication augmenterait, mais n’a annoncé aucun accord sur les différends. Les dirigeants chinois ont demandé aux États-Unis de modifier leurs politiques sur Taiwan et d’autres questions, mais n’ont donné aucune indication qu’ils pourraient modifier les politiques commerciales et autres qui irritent Washington et les voisins asiatiques de la Chine.

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping n’a annoncé que de petites mesures pour riposter aux restrictions technologiques occidentales, peut-être pour éviter de perturber une campagne de plusieurs milliards de dollars visant à créer sa propre puce de processeur, l’intelligence artificielle et d’autres industries technologiques.

Les règles chinoises entrées en vigueur le 1er août exigent que les exportateurs de gallium et de germanium, deux métaux utilisés dans les puces informatiques et les cellules solaires, obtiennent des licences gouvernementales. L’annonce a secoué les fabricants d’électronique japonais et sud-coréens.

Le conflit a suscité des craintes de « découplage » ou de division du monde en marchés industriels distincts avec des normes contradictoires qui signifient que l’électronique, l’automobile et d’autres produits et composants de l’un ne pourraient pas être utilisés dans l’autre. Cela pourrait entraver l’innovation et la croissance économique.

Yellen et d’autres responsables américains disent qu’ils ne veulent pas de « découplage » mais poursuivent la « réduction des risques ». Ils disent que cela inclut le développement de sources supplémentaires de matières premières, de composants industriels et de biens de consommation pour éviter des perturbations comme celles de la pandémie de COVID-19.

Le ministère du Commerce a accusé Washington d' »utiliser la couverture de la » réduction des risques « pour procéder au » découplage et à la rupture de chaîne « ».

Dans le même temps, le gouvernement de Xi, invoquant des risques stratégiques, a pressé les industries chinoises de faire appel à des fournisseurs nationaux dans la mesure du possible, même lorsque cela augmente les coûts. Xi a appelé la Chine à devenir une «puissance technologique» autonome.

L’anxiété à propos de l’armée chinoise a augmenté alors que Pékin envoie des avions de chasse pour intimider Taïwan, l’île autonome revendiquée par le Parti communiste comme faisant partie de son territoire, et revendique des revendications sur certaines parties des mers de Chine méridionale et orientale.

Les responsables américains ont déclaré que les nouvelles limites n’étaient pas conçues pour perturber l’économie chinoise, mais compléteraient les contrôles à l’exportation sur les puces informatiques avancées.

Les investisseurs américains seraient tenus d’informer le gouvernement de certaines transactions avec la Chine. Certains seraient interdits.

Les responsables ont déclaré que la commande se concentre sur des domaines tels que le capital-investissement, le capital-risque et les partenariats conjoints dans lesquels les investissements pourraient éventuellement donner à des pays préoccupants tels que la Chine des connaissances et des capacités militaires supplémentaires.

En juillet, le Sénat a approuvé une obligation de surveiller et de limiter les investissements dans les pays préoccupants, dont la Chine.