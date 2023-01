La Chine accuse les Etats-Unis de vol de pétrole

Les “troupes d’occupation” américaines stationnées en Syrie “pillent” les ressources du pays, selon Pékin

La Chine a fustigé les États-Unis pour leur “banditisme” en Syrie, affirmant que l’occupation militaire de Washington depuis des années et la “pillage” des ressources syriennes ont placé le pays au bord d’un “catastrophe humanitaire”.

S’adressant aux journalistes lors d’un point de presse mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a été invité à commenter les récentes informations parues dans les médias syriens selon lesquelles les forces américaines avaient transporté une grande quantité de “pétrole pillé” de la Syrie à l’Irak au début du mois.

« Nous sommes frappés par le caractère flagrant et flagrant du pillage de la Syrie par les États-Unis… Un tel banditisme aggrave la crise énergétique et la catastrophe humanitaire en Syrie », a-t-il déclaré, citant des statistiques du gouvernement syrien selon lesquelles “plus de 80% de la production quotidienne de pétrole de la Syrie a été sortie clandestinement du pays par les troupes d’occupation américaines” au premier semestre 2022.

Le niveau de cupidité des États-Unis à voler les ressources de la Syrie est aussi frappant que sa “générosité” à fournir une aide militaire souvent d’un montant de milliards, voire de dizaines de milliards de dollars.

“Que les États-Unis donnent ou prennent, cela plonge d’autres pays dans la tourmente et le désastre, et les États-Unis récoltent les bénéfices de leur hégémonie et d’autres intérêts”, il ajouta. “C’est le résultat du soi-disant” ordre basé sur des règles “des États-Unis.”

Lire la suite La réconciliation entre la Turquie et la Syrie aidera-t-elle à mettre fin au conflit vieux de 12 ans ?

Le 14 janvier, l’agence de presse arabe syrienne (SANA) de Damas a rapporté que « un convoi composé de 53 chars chargés de pétrole syrien volé » ont été amenés de la province Hasakah du pays aux États-Unis « des bases en territoire irakien », notant que l’opération a été menée aux côtés de militants kurdes locaux qui reçoivent depuis longtemps le soutien américain. Le point de vente a également déclaré que 60 camions supplémentaires ont introduit en contrebande du pétrole et du blé volés en Irak au début du mois.

« Le droit à la vie du peuple syrien est impitoyablement bafoué par les États-Unis. Avec peu de pétrole et de nourriture, le peuple syrien lutte encore plus fort pour traverser l’hiver rigoureux », a-t-il ajouté. Wang a ajouté, exigeant que “Les États-Unis doivent répondre de leur vol de pétrole.”

Les forces américaines ont été envoyées pour la première fois en Syrie en 2014, en commençant par un contingent d’opérateurs spéciaux suivis par des troupes terrestres plus conventionnelles l’année suivante, la plupart intégrées avec des combattants kurdes dans le nord-est riche en pétrole du pays. Bien que le président de l’époque, Barack Obama, ait soutenu que le déploiement était uniquement axé sur la lutte contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), Washington était depuis longtemps intervenu dans la guerre de la Syrie contre les groupes djihadistes, envoyant et supervisant d’innombrables cargaisons d’armes aux rebelles cherchant à renverser le gouvernement de Damas. dès 2013.

Lire la suite Les États-Unis affirment que l’allié de l’OTAN “menace directement” les troupes américaines

Bien que l’implication américaine dans le conflit ait ralenti sous la prochaine administration, en 2019, le président Donald Trump m’a dit certaines troupes américaines resteraient en Syrie “pour l’huile” suggérant ouvertement que Washington se contenterait “donjon” les ressources énergétiques.

Des rapports ultérieurs en 2020 révéleront plus tard que l’administration Trump avait approuvé un accord entre une entreprise énergétique américaine et les autorités kurdes contrôlant le nord-est de la Syrie pour « développer et exporter le pétrole brut de la région » – un contrat immédiatement condamné comme “illégal” par Damas. Cependant, alors que cet accord particulier échouerait plus tard après l’entrée en fonction du président Joe Biden, les autorités syriennes ont continué d’accuser Washington de piller ses ressources et quelque 900 soldats américains restent illégalement dans le pays.