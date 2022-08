La Chine accuse les États-Unis de provocation

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi déclare que les responsables américains défient continuellement la souveraineté de la Chine

Les États-Unis tentent de contester la souveraineté de la Chine sur Taïwan et de provoquer un conflit dans le détroit de Taïwan, a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, avant la visite prévue de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île.

Notant que certains politiciens américains sont “jouer ouvertement avec le feu” concernant la question de Taiwan, Wang a déclaré que les États-Unis “saper continuellement la souveraineté de la Chine, émasculer la politique d’une seule Chine et même essayer délibérément de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan”.

Wang a poursuivi en suggérant que certains politiciens américains ne se soucient que de leurs propres intérêts et que le mépris de Washington pour ses obligations sur la question de Taiwan est “honteux,” ne servant qu’à ternir sa réputation, tout en l’exposant comme le “le plus grand destructeur de paix aujourd’hui.” Il a également averti que devenir les ennemis de 1,4 milliard de Chinois “ne finira jamais bien.”

La déclaration du ministre des Affaires étrangères intervient à un moment de graves tensions entre Washington et Pékin au sujet de la visite prévue de la présidente de la Chambre Pelosi à Taïwan, plus tard mardi.

La Chine a averti à plusieurs reprises que son arrivée serait considérée par Pékin comme une “ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine” et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian a déclaré que « Si vous jouez avec le feu, vous vous brûlerez. Je crois que les États-Unis sont pleinement conscients du message fort et clair délivré par la Chine. »

Pelosi est actuellement en tournée dans la région asiatique. Elle s’est rendue à Singapour et en Malaisie et devrait tenir des entretiens de haut niveau en Corée du Sud et au Japon. Une visite à Taïwan ne figurait pas sur son itinéraire officiel avant la tournée.

Cependant, plusieurs médias ont suggéré que Pelosi devrait en effet faire un voyage sur l’île, ce qui marquerait la première fois qu’un président de la Chambre américaine se rendrait sur le territoire autonome en 25 ans.