La Chine accuse les États-Unis de “penser la guerre froide”

PÉKIN –

Le gouvernement chinois a accusé jeudi Washington de “penser à la guerre froide” et a appelé à des efforts pour réparer les relations tendues après que le président américain Joe Biden a publié une stratégie de sécurité nationale qui appelle à “supprimer la Chine” et à bloquer ses efforts pour remodeler les affaires mondiales.

Le ministère des Affaires étrangères a également accusé Washington de protectionnisme commercial après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que les États-Unis renforceraient leurs chaînes d’approvisionnement mondiales pour se prémunir contre la “coercition géopolitique” de la Chine, de la Russie et d’autres gouvernements.

Mercredi, le document de Biden a accusé la Chine d’essayer “d’éroder les alliances américaines” et de “créer des conditions plus permissives pour son propre modèle autoritaire”. Il a appelé à “supprimer la Chine” dans les alliances politiques et la “gouvernance mondiale” ainsi que dans les affaires commerciales, technologiques et militaires.

Les relations américano-chinoises sont à leur plus bas niveau depuis des décennies, tendues par des différends sur la technologie, la sécurité, Taiwan et les droits de l’homme.

“La pensée de la guerre froide et les jeux à somme nulle, les conflits géopolitiques sensationnalistes et la concurrence entre les grandes puissances sont impopulaires et non constructifs”, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Elle a appelé Washington à “rejoindre la Chine à mi-chemin et à ramener les relations sino-américaines sur une voie saine et stable”.

Le document de la Maison Blanche appelle les États-Unis à “maintenir un avantage concurrentiel” sur la Chine, qui a contrarié le Japon, l’Inde et d’autres voisins avec une politique étrangère de plus en plus affirmée et une armée croissante.

L’initiative chinoise Belt and Road de plusieurs milliards de dollars pour construire des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures à travers l’Asie et l’Afrique a alimenté l’inquiétude à Washington, à Moscou et dans d’autres capitales que Pékin tente de renforcer son influence stratégique et de saper la leur.

La Chine, avec la deuxième économie et armée mondiales, est le “seul concurrent ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire”, indique le document.

Mao, s’exprimant lors d’un point de presse régulier, a déclaré que la Chine était un “défenseur de l’ordre mondial” et a rejeté “les conflits géopolitiques sensationnels et la concurrence entre les grandes puissances”.

Mao a critiqué la “militarisation des questions économiques et commerciales” après que Yellen a déclaré mercredi que les États-Unis tentaient de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine et d’autres fournisseurs asiatiques de semi-conducteurs, de batteries de véhicules électriques, de panneaux solaires et d’autres technologies.

Le gouvernement du président Xi Jinping dépense énormément pour réduire ses besoins en technologies américaines et occidentales en développant ses propres créateurs de puces de processeur, d’intelligence artificielle, d’aérospatiale et d’autres savoir-faire. Pékin presse les entreprises chinoises de réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales en faisant appel à des fournisseurs nationaux dans la mesure du possible, même si cela augmente les coûts.

“Nous connaissons le coût de la militarisation du commerce par la Russie en tant qu’outil de coercition géopolitique, et nous devons atténuer des vulnérabilités similaires pour des pays comme la Chine”, a déclaré Yellen à Washington.

Les États-Unis devraient “abandonner l’unilatéralisme et le protectionnisme”, a déclaré Mao, et travailler avec “la communauté internationale pour maintenir la sécurité et la fluidité de la chaîne industrielle et d’approvisionnement”.