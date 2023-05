Les États-Unis attaquent les entreprises et les scientifiques chinois dans le cadre de leurs efforts pour contrecarrer le développement technologique d’autres pays, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Lors de sa conférence de presse régulière, Wang a fait valoir que la Disruptive Technology Strike Force mise en place par le ministère américain de la Justice (DOJ) en février était conçue pour « abuser des régimes de contrôle des exportations ».

« Les États-Unis ont politisé, instrumentalisé et militarisé les problèmes technologiques, et ont cherché à contrecarrer les progrès technologiques d’autres pays », dit Wang.

Le porte-parole a exhorté les États-Unis à abandonner « la mentalité dépassée de la guerre froide », et à « cesser d’abuser du pouvoir judiciaire pour cibler les chercheurs chinois. » Il a souligné que Pékin allait « protéger fermement les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois ».

Les commentaires de Wang sont intervenus après que le DOJ a annoncé mardi que deux anciens ingénieurs en logiciel anonymes avaient été arrêtés pour avoir prétendument volé du matériel à des entreprises technologiques américaines afin de « le commercialiser auprès des concurrents chinois. » Selon le DOJ, l’un des ingénieurs est un citoyen chinois.















La Maison Blanche a accusé à plusieurs reprises Pékin de vol de technologie et d’utiliser des sociétés de télécommunications telles que Huawei et le service de partage de vidéos TikTok à des fins d’espionnage. La Chine a nié les allégations et accusé les États-Unis d’essayer de renverser la concurrence sur le marché mondial de l’informatique.

Mercredi, l’État du Montana a décrété une interdiction totale de TikTok. Le service a été restreint dans au moins 25 autres États américains et au sein du gouvernement fédéral, qui ont interdit l’application sur les appareils officiels.

Huawei a été placé sur une liste noire du commerce américain en 2019, la plupart des fournisseurs américains étant interdits d’expédier des marchandises et des technologies à l’entreprise à moins qu’ils n’obtiennent des licences. La mesure vise à couper la capacité de l’entreprise chinoise à acheter ou à concevoir les puces semi-conductrices qui alimentent la plupart de ses produits.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, ont augmenté alors qu’elles se disputent la domination dans les technologies clés, y compris les semi-conducteurs. En octobre, l’administration Biden a dévoilé des restrictions radicales sur la capacité de la Chine à acheter des semi-conducteurs et des équipements de fabrication de puces, plaçant les entreprises du pays sur une liste pour un examen plus approfondi.